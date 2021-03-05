國民黨主席選舉｜趙少康提青年政策　籌組「網紅國家隊」反攻大陸

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-05 16:40

日前宣布重返國民黨並將角逐黨主席，甚至揚言要參加2024台灣總統大選的中國廣播公司董事長趙少康，在周五（5日）召開記者會，他提到「網紅國家隊」，他說，「以前反攻大陸是軍事反攻大陸，現在用網路反攻」。

趙少康表示，大陸要舉辦台灣青年千人網路達人培訓及網紅大賽，讓台灣國安會與台灣陸委會質疑大陸要用「鋭實力」對台灣內部做統戰，他不解政府為何這麼緊張？民進黨有什麼好怕的？他認為政府也應該舉辦網紅大賽、網路達人比賽，不要只是私下培訓、支持特定網紅做大內宣，「這樣真的很沒出息。」

日前宣布重返國民黨並將角逐國民黨魁、2024台灣總統大選的中國廣播公司董事長趙少康當地時間3月5日召開記者會，宣布將籌組「網紅國家隊」，他說，「以前反攻大陸是軍事反攻大陸，現在用網路反攻」。（吳逸驊／多維新聞）

趙少康更說，他要組織「網紅國家隊」，他會先尋找國內最優秀的老師，第一批先培訓100名最精鋭的網紅，以及線上教學培養1,000名網路達人，最後選出最優秀者，到大陸比賽，要讓中國網紅聞風喪膽，他不相信台灣培養出的網紅會比大陸的差，這也是他提出的第一項青年政策。

趙少康甚至說到，「網紅國家隊」要訓練青年成為好的YouTuber、Podcaster，將來他們有實際技能在身，就可做電商，賣商品有收入，同時可以去比賽；網紅大軍將是最厲害的國家隊，培養最精鋭、有實力、厲害的，甚至讓大陸網紅聞之喪膽。

趙少康被詢及台美關係議題，針對蘇貞昌反駁民進黨當時沒有押寶特朗普，趙少康說蘇貞昌應該要感到慚愧才對，蘇貞昌應該感謝美國大人有大量，「雖然我們押寶特朗普，沒有押寶拜登，但美國還是對我們好」。他指出，「事實上美國不光是對我們好，也是對自己好，美國有美國的利益，我們也有我們的利益」，不要搞不清楚，也別以為兩岸光靠美國就能搞定，「到時候美國把你一腳踢開，最後還是得靠自己解決。」

（綜合報道）