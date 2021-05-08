飯圈形成自身政治能量？　兩岸年輕人心理距離大幅縮窄

撰文： 戴侖 最後更新日期： 2021-05-08 21:00

「飯圈」已經是今天中國不可忽視的存在，其內部的文化與行為方式已經開始廣泛地影響到社會其他羣體，甚至開始表現在政治進程中。而在主流輿論聲音裏，「飯圈」卻越來越像是一個「問題少年」，包括新華社在內的很多中國官媒都曾經對「飯圈」擾亂秩序、侵犯隱私、網絡暴力、數據造假等現象喊出「該管管了」。 究竟該如何認識「飯圈」，其產生土壤、對社會的形塑能力將會對中國乃至世界產生什麼樣的影響，多維新聞記者專訪了中國青年學者、粉絲文化研究專家孫佳山，內容經編輯後轉載於《香港01》。

在香港「反修例」期間，大陸飯圈女孩曾與「帝吧」聯合在網絡上「出征」，被視作主流政治進程之外的政治進程。（視覺中國）

多維：在2019年香港發生持續騷亂時，大陸「飯圈」曾以自己的形式集體「出征」，「守護阿中哥哥」，你曾表示這可以視為「主流政治進程之外的政治進程」。不過「飯圈」涉及政治議題的案例並不多，如今「飯圈」的「政治進程」有哪些新的表現？從你的觀察來看，官方對於「飯圈」的「政治進程」抱持什麼樣的態度？

孫佳山：之所定性為「主流政治進程之外」，是因為主流社會目前對他們的活動大多數時候其實並不知情，也很難提前預判，我們所能做的是提供積極的引導和監督。

當代粉絲文化的最大特殊性在於，一方面，其中的海量主體呈現出了高度的分散性，不只是分佈在全國，而是分佈在全世界，在日常生活中並不可見，也不會引起主流社會、主流媒體的注意；另一方面，這些高度分散卻數量巨大的青少年羣體，具有着驚人的能量，來自國內外的眾多案例已經一再證明，他們已經在主流政治議題、進程之外，形成了自身的政治議題、進程。

所以，我們要高度重視粉絲文化的重要當代意義、價值，因為粉絲文化在當下及可預見未來的深遠影響，並不僅僅侷限在文化娛樂領域，而是正在向經濟、政治甚至國防、軍事等多重領域持續擴散，並具有了相當程度的全球影響力。

此前輿論中有一些聲音對於粉絲羣體在香港騷亂中的「出征」行為持負面評價，認為年輕人「太幼稚」，甚至擔心「加深陸港兩地隔閡」，我個人覺得，這些想法都是屬於站在一個比較抽象的完美道德的維度，去評判他人的行為，這是很苛刻的。作為主流政治進程之外的一種政治表達，目前看還遠沒到左右主流政治進程的地步。

多維：事實上「主流政治進程之外的政治進程」還有一個大陸與台灣「兩岸融合」的角度。台灣的抖音世代（出生於1995到2005之區間）對於「政治上的中國」反抗力度，即便在所有年齡中都是非常強烈的，但又是受大陸娛樂文化的影響最多的，可以毫無障礙的用B站等特有的語言與大陸年輕人交流，同一個偶像的兩岸粉絲也能造就更多親近感。你怎麼看飯圈對於兩岸融合的作用，以及對台灣問題的影響？

孫佳山：這其實更多的需要將問題放在兩岸的影視發展、娛樂文化、流行文化的此消彼長的更大的視角去觀察。本世紀第二個十年以來，類似愛奇藝、騰訊視頻這樣的完全在中國內地一步步發展壯大的流媒體應用，其在不到10年時間就快速崛起，自然離不開我國的新型城鎮化、文化產業、移動網路等多重因素疊加的時代紅利。

大陸偶像藝人肖戰與王一博因為古裝電視劇《陳情令》在台海兩岸收穫了大批粉絲，日常可能打嘴仗的兩岸青年如果發現彼此都是肖戰或王一博粉絲，立刻會變得親近。（新浪微博@《陳情令》官方微博）

孫佳山：尤其是過去6、7年以來，古裝題材、懸疑題材、都市情感題材等背後，從生產投入到製作、宣發，港台團隊的色彩相比新世紀前十年已經大幅弱化，也改變了自上世紀80年代以來，內地劇弱於港台劇的基本文化格局，《延禧攻略》《如懿傳》《天盛長歌》《白夜追兇》《無證之罪》《隱秘的角落》等不同題材、類型的優秀的電視劇、網絡劇，在海內外的收視率和播放量都已名列前茅。

與此同時，和內地形成鮮明對比的，是台灣影視劇市場的持續衰落。儘管近一兩年也出現了《我們與惡的距離》《想見你》等爆款，但已經難掩其內部的大幅下滑。近年來，在台灣收視率靠前的劇集，均為一播出就長達一兩年的上百集超長劇，如閩南鄉土劇《大時代》《炮竹聲》等。

正是在這樣的現實環境下，《延禧宮略》《如懿傳》等製作精良的內地劇登陸之後，便迅速創下相當不俗的收視戰績，劇集中的一些流行語也在台灣的年輕人當中迅速傳播。

當下，內地通俗流行文化對台灣的影響已經勢不可當，不僅僅是影視劇，還包括綜藝和直播、短視頻等。在短視頻領域，海峽兩岸的年輕人通過使用TikTok等短視頻流媒體應用，在便捷的操作和快速的傳播方式下，共同的影視橋段、神曲和熱點現象等，都被海量的評論與分享，也極大地拉近了海峽兩岸年輕人之間的心理距離。

大陸的新興社交平台也漸漸為台灣年輕人所使用，例如TikTok、小紅書等。日前，就有一名網友在社交媒體發貼提到，最近台灣的中學生似乎都很喜歡用小紅書，而且在小紅書上也習慣用「簡體字」，而不是台灣習慣使用的「繁體字」，而且這類現象還不僅限於小紅書，就連Instagram上也有很多台灣中學生使用簡體字，該網友發問：「現在國中生用簡體字是最新潮流嗎？」貼文曝光後，隨即引發熱議，網友紛紛回應。有一位網友感嘆道：「是真的！男友的高中妹妹她們Instagram也都是簡體字，很愛看陸綜、陸劇，一開始也傻眼，時代變了。」