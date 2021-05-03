世衞大會連續5年拒台灣參加　「口罩外交」未竟全功是意料之內

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-05-03 19:00

5月1日，台灣中央社報道，第74屆世衞大會（WHA）將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦以視頻方式舉行。然而，中央社以電郵詢問世衞組織發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic），得到的答覆顯然是今（2021）年世衞大會仍將拒絕台灣參與。 根據中央社報道，賈撒列維克4月30日回覆中央社記者時表示，台灣在世衞大會的觀察員問題是「由世衞組織194個會員國考慮和決定的問題」，世衞大會可經由194個會員國以簡單多數決通過的決議或決定邀請觀察員。他強調，世衞組織「是一個政府之間的組織，由194個會員國制定政策。世衞秘書處則在會員國制定的規則和政策的框架內工作」。

台灣官媒痛批世衞秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上任後連年拒絕台灣，理由從無兩岸諒解、缺乏政治共識再到由會員國決定，「託辭多變，切割秘書長角色與責任」。（Reuters）

由此來看，2017年迄今，台灣已將連續五年未能參與世衞大會，特別是若從2020年新冠肺炎疫情以來的台灣防疫外交動作來看，2021年仍被拒於門外，不啻是對一年來台灣耗費巨大人力物力所經營的防疫外交模式的一大打擊。

2019年底新冠肺炎爆發後迄2020年初，歐美各國感染情況十分嚴重，當時蔡英文政府一共宣佈三波「口罩外交」計劃，以「全球第二大口罩生產方」之姿，援助各國諸多口罩跟醫療設備，曾幾何時，貼有「Taiwan can help」標籤的防護裝備，能獲得歐洲官員到機場親迎，並有多國政界人士在各社羣媒體平台表達感謝，一時之間台灣突破北京限制參與世衞大會，似乎是成功在望。

2020年在蔡英文宣示下，台灣展開數波「口罩外交」，曾得到歐美多國感謝，但未能轉化為支持台灣參與世衞組織的力量。（Twitter@MOFA_Taiwan）

但令台灣遺憾的是，2020年5月、11月兩次世衞大會都沒有討論台灣入會案，也沒有任何歐美國家正式提案支持台灣加入。對此，當時台灣外交部只能統計各大洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員，包含歐洲共有644位議員、南美洲有791位國會議員、非洲181名國會議員，紛紛以提案或致函世衞等管道支持台灣參與世衞大會，以此向台灣社會説明。

但是更重要主權國家方面，只有14個台灣的友邦真正提出「邀請台灣參與」案，甚至台灣在南美洲僅剩的友邦巴拉圭還「跑票」沒有提案，最後上演「2對2辯論」時，大會主席裁示不把台灣提案納入議程。值得一提的是，對於當時極力炒作反中挺台、被台灣寄予極大希望的美國特朗普（Donald Trump）政府，事後也被台灣外交部發言人歐江安證實，「並無美方擬幫台灣提案，遭我方婉拒的情形」，形同承認美國根本沒有提案。

而台灣力圖用口罩外交突破國際現實，從實踐結果來看，是完全行不通的，因為在國際現實裏，台灣跟大陸加起來畢竟都被絕大多數國家認知為一個「主權不分裂」的國家，在目前由北京取得聯合國安理會席位以及獲得全球多數國家承認的前提下，台灣不可能在沒有獲得北京默契之前，就能參與聯合國附屬機構世衞組織舉辦的大會，這也就是世衞組織所謂「兩岸諒解」（cross-strait understanding）的奧義。

但是「九二共識」既已被蔡英文政府打入死牢，「兩岸諒解」這條路也走不通，於是蔡英文政府今年顯然仍想複製2020年的模式，繼續邀請各國「福爾摩沙俱樂部」友台議員提案或者致函世衞、籲請讓台灣參與，以及繼續在國際上使用防疫外交手段宣傳。不過這兩個手段，前者已被證明不管用，且統計至今只有200餘名國會議員挺台，聲量遜於2020年；而後者，這次台灣改了名字，從近日台灣援助印度的物資包裝來看，2020年響叮噹的「Taiwan can help」已經被棄用，取而代之的是「Love from Taiwan」，諷刺的是，這還是馬英九執政時期在2011年推出的外交宣傳用語；而印度政府對於台灣援助的物資也沒有出面回應，僅有印度駐台代表戴國瀾（Gourang Das）表示感謝。

台灣近日援助印度的防疫物資，都貼上「LOVE FROM TAIWAN」（來自台灣的愛心），與此前「Taiwan can help」不同，這次包裝連青天白日滿地紅旗幟都未出現。（台外交部供圖）

對於台灣援助歐美印等「理念相近」國家，其實不應全然以具體外交利益做判斷，還是應該相信真的存在蔡英文政府所謂「人道關懷」的因素。但如單就人道關懷來看，其實台灣本來有機會以此為由在「兩岸諒解」上率先遞出橄欖枝。不過，當2020年初中國大陸疫情嚴峻之時，台灣非但不予以幫助，還禁止口罩出口、封鎖兩岸交通往來，稱「自救才能救人」，爾後歐美疫情擴大到更嚴重的地步時，台灣政府樽節民間口罩使用配給，硬省出來捐贈給歐美數千萬片口罩，也沒有立即封鎖歐美航班。

聰明者如日本，藉由2020年初「山川異域，風月同天」捐贈中國大陸口罩，修補了雙方的關係，而台灣就不願意如此做，以為繞過中國大陸，源源不斷給予歐美協助，就能得到「國際地位」，結果再度被世衞大會拒於門外，其實不用感到太意外。