深圳政壇大洗牌　「樓市過熱」是主因嗎？

撰文： 多維新聞 最後更新日期： 2021-05-04 14:40

要建設「中國特色社會主義先行示範區」的深圳近日發生一場引起廣泛關注的政壇人事變動：「一府一委兩院」同時「換帥」。「一府一委兩院」是指該市市政府、監察委員會、法院和檢察院。 上周五（4月30日），深圳發布深圳市第七屆委員會第一次全體會議選舉結果，王偉中、覃偉中、鄭軻、艾學峰、劉連生、馮玲（女）、黃敏、余新國、程步一、聶新平、王強、張勇、楊芝春當選為市委常委。王偉中出任市委書記。覃偉中、鄭軻擔任副書記。與此同時，深圳市委常委新班子在鏡頭前集中亮相，並舉行了記者見面會。

大幅變動令人矚目

總計這次深圳市人大常委會一次性確定的18人職務變動裏，有八人離任、十人就職。其中，最受關注者是就任深圳代理市長的覃偉中。在此之前，覃偉中擔任廣東省副省長之職，任期始於2019年3月。在今年4月獲任代理市長當天，他還以深圳市委副書記和市政府黨組書記的身份出席了第19屆中國國際人才交流大會深圳論壇暨大會開幕式。這意味着覃偉中有很大機會「轉正」為深圳市長。

深圳是中國政壇「後起之秀」的「試金石」，表現突出者往往會進一步重用。（資料圖片）

覃偉中生於1971年，是一位「70後」官員，也是目前副省級城市中最年輕的一把手，他在清華大學四年間同時修習化學工程系高分子化工和自動化系電子與計算機技術兩門專業。他在大型央企中石化工作多年，2019年「由商入仕」，暫任廣東省副省長，以待重用，直至此次就任副省級城市深圳的「一把手」。深圳是中國政壇「後起之秀」的「試金石」，表現突出者往往會進一步重用。

更值得關注的是，此次人事變動一次涉及18人，而且其中多人是當地實權管理單位的主要負責人，難免引起各方猜測。

未必與「深房理」風波直接相關

在此次人事變動之前，深圳當地一個炒作房價的組織「深房理」被調查。儘管「深房理」等炒作機構和人員鑽了當地監管漏洞，違背了中共決策層所定的「房住不炒」原則，是深圳房價持續高漲的原因之一，但深圳這次發生在其「兩會」之前的人事變動，應該是基於更長期的統籌安排。

今年4月初，一個名為「深房理裝修隊003」的微博用戶截圖公開102份有關深房理信息技術（深圳）有限公司創始人李雪峰（網名「深房理」）組織違規炒房活動的資料。隨後，深圳市住建局等七部門啟動對舉報事項的調查。

「深房理」被指是「深圳」、「房子」、「道理」的合稱，在深圳炒房圈頗有名氣。（資料圖片）

「深房理」被指是「深圳」、「房子」、「道理」的合稱，在深圳炒房圈頗有名氣。曾有媒體稱其鼓吹「深圳房價永遠漲」，兜售「以貸養貸」的技巧，引導外地客通過落戶、代持、假結婚等方式獲得購房名額，並採取拼借首付、辦理「經營貸」、消費類貸款等到深圳炒房。

深圳市近年房價居高不下，是內地房價最「堅挺」的城市之一。今年1月份，深圳市二手房價漲幅為1.7%，按年漲幅為15.3%，居內地70個大中城市首位。深圳市2020年「房價收入比」也被指穩居中國第一。所謂「房價收入比」，是指住房價格與城市居民家庭年收入的比值，是用來衡量買房難易程度的重要指標。

在政府高層多次宣稱「房住不炒」，而內地大多數城市房價穩中有降的情景下，深圳房價的漲勢尤其顯得突兀。深圳的高房價也被認為不太符合中國政府2019年給予深圳的「中國特色社會主義先行示範區」的定位。可即便如此，也很難論定今次人事調整與此直接相關。