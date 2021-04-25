深圳大三學生捐贈骨髓　受捐者寫信致謝：拯救了搖搖欲墜的家庭

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 11:10

白血病（Leukaemia）又稱血癌，泛指與血液及骨髓相關的癌病。患者除要接受化療、服用類固醇和類嘌呤藥物治療外，更有部分要接受骨髓移植。 近日，深圳大學大三學生馬佳智，成功為一位患有白血病、育有孩兒的父親捐獻造血幹細胞，成為中華骨髓庫第11115位與患者骨髓匹配成功的捐獻者。

馬佳智在深圳第二人民醫院捐贈骨髓。（人民網）

據報道，馬佳智在一次獻血活動中了解造血幹細胞捐獻的知識，於是簽署同意書，血型等信息隨之被錄入中華骨髓庫。直至去年12月9日，他接到志願者的來電稱，其骨髓與一位患有白血病的年輕父親匹配成功。

馬佳智憶述，醫生曾表示對於白血病患者而言，骨髓移植是他們唯一有可能根治的希望，而匹配成功的平均概率為十萬分之一，因此他決定一定要捐，並於上月底開始清淡飲食、認真鍛煉，為骨髓移植做準備。

他透露，捐獻前每天都要打一針動員劑以促進造血幹細胞生長，除了腰背和頸部有些許酸痛，沒有其他不良反應，但志願者、同學都非常關心照顧自己，室友更是全程陪伴，「簡直是VIP待遇」。

馬佳智在深圳第二人民醫院捐贈骨髓。（人民網）

本月14日，馬佳智在深圳第二人民醫院捐出230毫升造血幹細胞，為一名白血病患者延續了生命，「一想到這個世界上馬上會有另外一個人和我流一樣的血，和我一樣快樂地生活在世上，就非常的神奇」。日前，馬佳智收到受捐者親筆書寫的感謝信，「是你拯救了一個搖搖欲墜的家庭，讓年邁的雙親有了盼頭，讓無助的妻兒有了依靠」。

中華骨髓庫受中國紅十字會總會領導，統一管理和規範開展造血幹細胞志願捐獻者的宣傳、組織、動員，HLA（人類白細胞抗原）分型，為重症血液病患者檢索配型相合的造血幹細胞捐獻者並提供移植相關服務等。截至2020年底，中華骨髓庫庫容超過295萬人份，累計為臨床提供造血幹細胞10684宗，其中向國（境）外捐獻365宗，2020年度捐獻造血幹細胞1359宗。

（人民網）