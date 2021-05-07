Tesla風波｜女車主控告副總裁陶琳　稱被有意塑造成「職業車鬧」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-07 14:55

上海車展維權車主張女士周四（5月6日）宣布決定尋求司法途徑，向河南安陽北關區法院起訴特斯拉（Tesla）公司及副總裁陶琳。張女士認為後者侵犯了其名譽權，要求後者向自己賠禮道歉並且支付精神損害賠償金5萬元（人民幣．下同）。張女士的丈夫稱，先就侵害名譽一事起訴是「第一集」，後續還會就「刹車失靈」事件作出起訴，「給他整個連續劇。」 Tesla方面回應稱，會依法應訴，同時也會繼續全力推動車輛檢測事宜，給所有關注該事件的公眾一個交代。

女車主上海車展維權事件，令Tesla深陷輿論風波。（視覺中國）

懶人包｜Tesla質疑有人策劃車展維權事件 一文睇清來龍去脈

據此前報道，張女士於4月19日現身上海車展維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，站在Tesla車頂上不斷大喊「特斯拉剎車失靈」。因擾亂公共秩序，她最終被處以行政拘留5日。

事後，Tesla副總裁陶琳在展會現場以「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」回應事件。陶琳當日受訪時還提到「近期的負面都是她（張女士）貢獻的」、「我覺得她（張女士）很專業，背後應該是有(人)」等言論。

此外，Tesla官方微博曾於4月28日發文稱，車主丈夫說「自己身邊還有來自北京的『團隊』在協助，與他人『合作』中受人幫助只能聽話，該『團隊』稱可以幫助其『洗白』並滿足其訴求。」

Tesla副總裁陶琳曾以「沒有辦法妥協」回應上海車展女車主維權事件。（21世紀經濟報導）

女車主：每天遭受網絡攻擊和辱罵

就上述言論，張女士指出，Tesla是否存在剎車失靈等問題，有關部門正在調查處理，但對方卻沒有證據的情況下對外「胡亂表態」，侵犯了她的名譽權。張女士認為，Tesla方面在有意塑造她與家人無理取鬧、職業車鬧的負面形象，不僅損害了她的形象，還對其家庭生活造成嚴重困擾。「我們每天都遭到大量網絡攻擊和辱罵，我們的壓力真的非常大。」

張女士因此正式起訴特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及陶琳，訴求三被告向她書面賠禮道歉，並在媒體刊發向原告道歉的公告，同時在其官方微博發表致原告的書面道歉信（置頂10日)，以及索賠精神損害賠償金5萬元。

張女士的丈夫還稱，先就侵害名譽一事起訴，「這才是第一集」。之後他們會再起訴事故車輛「刹車失靈」的問題，「一點兒一點兒跟他來，要整就給他整個連續劇。」

Tesla：會依法應訴

就張女士起訴名譽侵權一事，Tesla周五（5月7日）回應稱，會依法應訴，「相信法律一定會給出一個公平公正的判決。」Tesla表示，始終與張女士積極溝通，真誠希望幫助其解決問題，政府有關部門也進行過多次調解，但在多方竭盡所能之下，張女士至今仍未同意分析車輛上的EDR數據以找出真相。

Tesla方面還指出，事故發生時駕駛員是張女士的父親，但其父親本人並未出面說明當時的駕駛情況。張女士在事故發生時據其描述「正在車上玩手機」。Tesla認為，截至目前，關於「剎車失靈」的指控為張女士口頭描述，未有相關第三方認可的有效證據。