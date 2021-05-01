Tesla「維權門」表現傲慢非空穴來風　官方介入可作更深層解讀？

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-01 08:33

上海車展Tesla（特斯拉）車主維權事件引發廣大關注，惟公司高層一度強硬回應「沒有辦法妥協」，將近年本已負面新聞不斷的公司再推上輿論浪尖，更引來新華社等官媒以及政府部門發文評論。 喧囂背後，人們對事件解讀不一，有人聚焦Tesla產品安全本身，也有人關注官方介入的影響。其實，Tesla被輿論批評傲慢並非空穴來風，官方的高調介入可被理解為針對企業對待消費者的態度，同時也是反映切實讓各國企業或資本與中國市場對接的立場。

近年來，從自燃爆炸到設監視鏡頭引發內地民眾關注侵犯私隱的問題，Tesla屢屢抓着新聞讀者的眼球，這某程度說明了上海車展維權一事何以快速發酵，並在Tesla副總裁陶琳一度以「沒有辦法妥協」回應後引爆爭議，猶如令事件上升至一間外企與國內消費者對立的尷尬場面。

知乎法律研究員、律師朱詩睿曾表示，此前面對車輛安全事故和公眾爭議，Tesla的應對都顯得有些傲慢，至少不夠坦誠，導致很多人不相信Tesla這次公佈的數據；從頻頻曝出安全事故，到高管處理問題時習慣「甩鍋」（即推卸責任），Tesla已讓不少消費者寒了心。

這種論調不但容易引起消費者共鳴，提及的問題也確實引來了官方的關注。如新華社便以「誰給了特斯拉『不妥協』的勇氣」為題發表評論文章，直指即使很難就事實真相倉促定論，惟企業也應該具備讓消費者滿意的產品和服務態度。中國消費者協會亦強調尊重消費者是企業經營的首要前提，企業要就消費者的投訴提供合理解釋和有效解決方案。

上海車展保安加強。（新浪科技）

平心而論，無論對於Tesla還是官媒還是普通消費者而言，各自看法自有各自的道理，但在沒有給出明確調查結果前，企業便強調對不合理訴求不妥協云云的話，確實容易予人一種傲慢之感，因問題並不在於公司最終該不該妥協，不滿的聲音既是因為可能存在的技術問題，更是因為企業對待消費者的態度，故此縱使涉事女子是真的尋滋鬧事，以該姿態面對消費者也難言妥當，而且也會反過來強化了坊間的既定觀感。

雖然有輿論認為官方出手會影響外界對中國市場經濟生態的解讀，主張民間自有制約力，但正如上述，官方評論的並非煞車故障本身，而是針對企業對待消費者的態度，這已然經過衡情酌理，尤其置於更宏觀的層面而言，其還可有更多的解讀。

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大抵而言，官方如今對Tesla的態度，是兌現了改革開放諾言，切實進一步讓各國企業或資本與中國市場對接，在互惠互利中形成掛鉤。同時，當局欲借Tesla構建完整的電動車產業鏈，Tesla可在中國全資運行，惟須「就地取材」，即產業鏈必須全在中國。近年來，隨着比亞迪、小鵬等眾多國產電動車的發展，作為中國首家獨資外國汽車公司的Tesla「神壇」不再，如今又借着Tesla的案例，可給予所有企業，不分中資外資的一個訊息，即要嚴正對待消費者的關切，這也是向國內本身的車企施加壓力，推動發展。

總括而言，Tesla對於新能源汽車與中國市場的貢獻不可磨滅，威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉就曾表示，Tesla令中國消費者對電動車有了更深的認識，也幫助新興的電動車企業更快地成長起來。不過隨着時代變遷，Tesla形象不再享有相對「崇高」的地位也自然不過。企業依據事實進行反擊和辯護當然是正當之舉，但除此之外，就背後所反映的問題提出解決方案和路徑，繼而促進行業規範和保障消費者利益，理應比起高調的姿態宣示更能化解風暴。