Tesla在華收入暴增還清上海超級工廠貸款　或再度擴建廠房

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-05 10:24

近期，Tesla 因維權事件及屢出事故引起外界關注。上周三（4月28日），Tesla向美國證券交易委員會（SEC）遞交10-Q文件，當中披露了Tesla在中國市場的收入數據，以及還清上海超級工廠的貸款。值得注意的是，Tesla在文件中暗示或將擴建上海超級工廠。

文件顯示，公司該季度營收達103.89億美元（折合約806.98億港幣），同比增長74%，淨利潤為4.38億美元（折合約34.02億港幣），是公司連續第7個季度實現盈利。

其中，今年第一季度Tesla在華收入達30.43億美元（折合約236.37億港幣），佔公司一季度營收比例達29.29%，較去年同期的9億美元（折合約69.91億港幣）大幅增長238.1%。以一季度的收入規模計算，Tesla今年在中國市場的收入有望超過百億美元，與美國市場的規模差距進一步收窄，中國或有望取代美國成為Tesla全球最大市場。

Tesla在文件中暗示或將擴建上海超級工廠。（微博＠特斯拉）

文件顯示，Tesla第一季度在美國的銷售收入達44.24億美元（折合約343.64億港幣），同比增長59.82%，佔Tesla 第一季度營收比例達42.58%，較去年同期的46.23%有所下降；挪威、荷蘭等其他市場貢獻29.22億美元（折合約226.97億港幣），同比增長26.11%。

上述文件亦暗示Tesla或將擴建上海超級工廠。Tesla指出，上海超級工廠生產的汽車出口有效緩解公司的交付壓力，公司希望在當地市場附近設立更多工廠。

據Tesla的工廠規劃，未來只有位於加州的工廠和上海超級工廠生產Model 3，歐洲的柏林工廠只生產Model Y，意味著上海超級工廠將承擔出口歐洲和亞太市場的重擔。

中國市場收入猛增，令Tesla的現金流更為充裕，提前償還了上海超級工廠的貸款。Tesla 在文件中披露，公司已完全償還與上海超級工廠支出相關的6.14億美元（折合約47.69億港幣）貸款，相關的貸款合同已經終止。

據了解，Tesla在上海設廠的主要資金來自中國銀團。從2019年3月起，Tesla就與國內多間銀行達成貸款協議，其中2019年12月，Tesla與中國銀團簽訂高達90億元（人民幣，下同）的擔保定期貸款協議，以及高達22.5億元的無擔保循環貸款協定。

（新京報）