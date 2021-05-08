中印「點火圖」見證愛國主義轉向　環時與胡錫進已「不夠激進」？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-05-08 19:19

印度國內愈演愈烈的新冠肺炎（COVID-19）疫情，意外在中國的輿論場裏引發了一場已經持續多日的激烈爭論，而這種爭論似乎是發生在中國「左派」內部的一場「愛國主義」爭奪戰。 曾被認為立場偏左的中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進這次竟被批為「公知」，以至於其下屬陳青青發出了疑問：「究竟是胡錫進變了，還是這個時代變了？」那麼，究竟是誰變了？

中印點火圖之爭

2021年5月1日，中共中央政法委官微中國長安網發表了兩張對比中印「點火」的實景圖片，一張是中國長征系列運載火箭點火升空的瞬間，一張是印度某地身穿防疫裝束的工作人員點火焚燒新冠病毒（SARS-CoV-2）感染者屍體的慘狀。該微博還附加了「印度單日新增確診超40萬例」的話題詞。

這條微博旋即引來不少網絡批評，並導致該微博被刪，但緊隨其後也收穫不少聲援。代表性説法分別來自官媒《環球時報》總編輯胡錫進和復旦大學國際政治系副教授沈逸。

先是沈逸當晚22時連發兩條微博為長安網辯護稱「這圖挺好的。別誤會，人道主義，命運共同體都是要的，同樣的，印度這種嬌豔賤貨做派引起的脾氣也是要有的。至於聖母婊，要刷情懷就請去印度燒柴。」「民間表達些情緒沒啥問題的。歐美上等人不會因為中國的理性就做出人們預期的回應。賤兮兮的學聖母搞自己人迎合洋大人的抖M玩法，變態的很。」所謂「抖M」一般是指「重度受虐傾向」。

胡錫進則於次日進入輿論場，回應沈逸稱，「普通中國人當然沒必要做『聖母婊』，但是官方機構的賬號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。這不是『聖母婊』，這是任何中國官方機構應有態度和表現。此博（中共中央政法委官微）的拼圖和文字，普通人發，代表個人，沒問題，但是官方機構賬號必須克制。以這樣的方式博流量，我不認為是官方機構賬號應當做的。」

胡錫進此語對中共中央政法委官微表達了比較明確的反對態度，認為是「博流量」，「必須克制」。胡錫進又説「（表達對印度的同情）是任何中國官方機構應有態度和表現」，形同中國官話，或許也正是中國宣傳政策尤其是外宣姿態的一次典型性展示。

胡錫進還向沈逸提問稱，「官方機構賬號究竟應該在涉外輿論中扮演什麼樣的角色，拿捏什麼樣的尺度？我很期待能有冷靜、深入的探討。」沈逸隨後提出包括「避免而非強化中國是個『單一行為體』的認知」等5點主張以作回應，但是希望與沈逸進行冷靜、深入探討的胡錫進沒有繼續在自己的微博上與他探討此事。

胡錫進身陷重圍難抽身

不論是沈逸還是胡錫進，在中國輿論場裏各自收穫了大量的反對與支持聲音。當沈逸被批「戰狼」，甚至有讓復旦大學將其罷免的呼籲；胡錫進則被諷「騎牆派」、「叼飛盤」，還有人稱其「公知」、「比公知還壞」。

隨着輿論的繼續發酵，沈逸逐漸遠離爭議中心，胡錫進卻已是難以抽身。

也是在5月1日，《環球時報》英文版記者陳青青在個人Twitter使用英文批評中國長安網的對比圖是「完全荒謬的」，次日又在個人微博發文稱，「從昨天到今天，長安網這條已經消失的微博在外網翻車」，「今天看自媒體公號寫的一篇，『一個有意思的觀察是，十年前，HXJ被一些人戲稱為中國頭號『五毛』，是激進民族主義者代表。然而到了這兩年，似乎越來越多人認為HXJ『和稀泥』、『公知』甚至是『賣國賊』了。究竟是HXJ變了，還是這個時代變了？誰知道呢？」陳青青所説的「HXJ」應該是代指她的上級領導胡錫進。

陳青青這條微博表達了支持胡錫進的姿態，但是未料又引發新的爭議。原因是她所附加的幾張圖裏，有一張是引述了她個人Twitter的英文評論，因此被指製造假新聞，還有網友稱其「挾洋自重」，「寧讓本國受辱，莫使友邦驚詫」，「總有些人對外唯唯諾諾，對內重拳出擊」。

眼看遠征部將千里回援卻半道折戟，胡錫進連夜掛旗出師搭救。他在5月5日23時發表微博列述陳青青在香港修例風波和西班牙加泰羅尼亞動盪期間以身犯險的光榮歷史，稱她是「最勇敢的記者之一」，又説「青青有不成熟的地方，她發的那個推特太簡單太楞了，即使表達不同意見也不該那樣説話。她把它那樣轉回國內來同樣不妥。」胡錫進轉而辯護稱，「但一個剛30出頭的記者，我們能要求她很成熟嗎？」

未料胡錫進搭救陳青青未成，自己再度身陷重圍。許多人質疑胡錫進所説「30歲不成熟」的論點，並繼續強調陳青青「製造假新聞」且不承認不道歉的嫌疑。

許多網友還指稱胡錫進這條微博「控評」，刪除了一些批評性評論，置頂了一些支持性評論。前13條評論清一色為支持性評論，但從第14條評論開始，多為批評性評論，且點贊數量遠超前13條。目前排在一萬多個評論最前方的兩條分別是「老胡和環時真心不容易」和「陳青青加油」。

《紐約時報》注意到了在這次輿論場的爭議之中的一個有趣之處。《環球時報》與胡錫進常被認為是帶有民族主義和立場偏左傾向，《紐約時報》以往習慣以「民族主義小報」類似字眼來形容《環球時報》，這次卻以較為中性的「有影響力的中共報紙《環球時報》總編輯胡錫進」來給胡錫進貼標籤。

事實上，胡錫進在近幾年的中國輿論場裏漸有「中肯」之名，只是在這次輿論風波中卻被指責立場觀點偏右，有失「中肯」，例如有稱「這兩天老胡居然被罵是公知，這讓人情緒複雜」，也有稱「歷史的經驗值得注意，老胡離右派只有50米了」。

胡錫進的立場觀點如果沒有發生太大偏轉，其實就是一個觀察中國輿情動向的一個直觀尺度，也就是説，中國輿情與往年相比發生了比較大的變化。而中國輿情的變化，又與中國當前的形勢和國際輿情的變化息息相關。

究竟是誰變了

就在中國政府頻頻向疫情失控的印度表達救助意願，且已經通過香港向印度空運大量製氧機之際，印度官方媒體鮮有提及中國幫助也未表態接受中方援助，印度通信部還在近期發佈了將中國企業排除在外的一份允許全球電信設備製造商參與印度5G試驗的名單。

5月3日至5日美國、英國、德國、法國、日本、意大利和加拿大在英國倫敦召開七大工業國集團（G7）外長會議，將中國列為焦點議題之一，併發布公報指責其侵犯人權。印度與澳洲、韓國和南非作為嘉賓出席了會議。只是由於印度代表團兩名成員被查確診新冠肺炎的突發情況，印方以「虛擬模式」出席了G7外長會議。

印方的這些對中姿態，以及在2020年中國國內疫情嚴峻時刻與中國在兩國邊境發生持續9個多月的對峙事件，都成為激化中國民間反印情緒和批評胡錫進、陳青青輿論的案例。

當中國民間對外輿情趨於強硬之時，美國等西方國家對中國也越來越不友好。美國民調機構皮尤研究中心在2021年2月的採訪發現67%的受訪者對中國有「冷感」，比起2018年的數據上升超過20%，其中表示對華「非常冷感」的人比兩年前翻了一倍，達到47%。該機構在3月4日的報告又顯示，89%的美國人認為中國是競爭對手或敵手而非夥伴，近五成的人認為制約中國的影響力與實力應是美國的頭號外交政策目標。

5月6日下午沈逸和胡錫進前後腳轉發「共青團中央」微博裏的「團結就是力量」一語，似乎説明雙方已經達成了共識，罷戰言和，不過這場爭論已然展現了中國官方與民間在「愛國主義」方面的分歧。

至於陳青青所提「究竟是HXJ變了，還是這個時代變了」的問題，至少其第二個問題已有一個比較明確的答案：這個時代確實是變了。