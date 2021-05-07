美媒稱中國是「紙龍」　胡錫進：取決於較量的時間和地點

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-07 19:30

美國《大西洋月刊》日前發表《中國只是一隻紙龍》一文，宣稱中國只會「山寨」。中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進5月5日發文表示，究竟美國是「紙老虎」，還是中國是「紙龍」，要看中美實力比較；如果美國要來主宰台海或者南海，那麼美方一定是紙老虎。

中美高層此前在阿拉斯加的會談劍拔弩張。（AP）

胡錫進5月5日在微博發文表示，「美媒竟然好意思山寨中國人獨創的標籤，來哄美國公眾。其實中國的確不可怕，『真龍』也好『紙龍』也罷，我們首先是和平之龍。中國14億人口，美國3億多，中國在經濟總量等一些方面超過美國，難道是不應該的嗎？」

胡錫進強調，至於究竟美國是「紙老虎」，還是中國是「紙龍」，要看中美的較量在什麼地方發生，因為什麼發生。如果中國要去東太平洋甚至大西洋挑戰美國的利益，那麼中國一定是「紙龍」。但如果美國要來主宰台海或者南海，遏制中國的發展，那麼它一定是「紙老虎」。他們如若不信，歷史一定會給他們補上這一課。

據悉，美國近年來不斷渲染中國威脅論，美國情報總監辦公室（ODNI）、美國中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、國防情報局（DIA）和聯邦調查局的負責人，4月14日都出席了參議院情報委員會時隔兩年多舉辦的有關「全球威脅」的公開聽證會。

情報總監海恩斯（Avril Haines）稱，對美國情報機構來説，「中國威脅」現在是「頭等優先事項」。並宣稱中國已逐漸成為與美國旗鼓相當的競爭者，「不但在多個領域挑戰美國，還推動改變國際規則，朝着有利於中國體系的方向發展」。

但美國《大西洋月刊》的一名資深媒體人大衞·弗拉姆（David Frum）卻並不認同美國政府和媒體不斷渲染的説法、即中國馬上就要超越美國的做法。

大衞·弗拉姆日前發文，稱中國是「紙龍」，所謂的中國即將在經濟、軍事和科技上超越美國的説法，是被嚴重誇大了。

弗拉姆稱，雖然中國的經濟體量勢必會超過美國，但GDP世界第一併不等於成為超級大國，「中國在1830年時還曾GDP世界第一呢」。他認為，中國不過是條「紙龍」，一個只會「山寨」別人的國家，肯定無法超過美國這麼一個創新的國家。

對於美方不斷提及的中國威脅論，中國外交部發言人趙立堅4月15日表示，中國堅定不移走和平發展道路。從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有侵犯過別國一寸領土，不對任何國家構成威脅。

他拋出五連問稱，「我想問問美方，究竟是誰軍費世界第一、海外軍事基地最多？是誰建國240多年曆史上只有16年沒打過仗？是誰頻頻派遣艦機到本國以外地區耀武揚威？是誰打着『民主』、『人權』幌子到處搞滲透破壞、「顏色革命」和政權更迭？又是誰到處拉幫結夥、不擇手段打壓他國？」

此外，對於美國近期與台灣關係不斷升温，導致台海局勢緊張，胡錫進在1月發文表示，「北京為尋求和平統一一直克制在台海的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沉重打擊」。

他表示，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決，在台海這個地方把他們打成落水狗。