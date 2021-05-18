台灣疫情可靠封城受控？　梁子超：病毒未死，啲人都會餓死

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-18 17:36

台灣爆發新冠肺炎疫情，近3日共新增719宗確診個案，情況令人憂慮。對於本次疫情爆發何時完結，呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》採訪時稱，台灣本次疫情未達高峰，確診數字在短期內仍會上升，台灣要在追蹤、隔離、接種疫苗等多管齊下才可控制疫情。

梁子超接受《香港01》採訪時稱，台灣確診數字在短期內仍會上升，當地政府要在追蹤、隔離、接種疫苗等多管齊下才可控制疫情。（資料圖片）

梁子超指出，根據台灣方面公布的資料，當地疑在4月初已有首宗個案，至今已在社區存在一段時間，並牽涉到英國變種病毒。同時，當地的個案發現基本是依靠社區檢測，因此病毒仍在潛伏期之中，疫情短期內仍然有上升的趨勢。

對於台灣能否控制疫情，以及何時能控制疫情，梁子超認為，要視乎當地社交距離措施的實施有多嚴格。他解釋，由於病毒傳播性較高，且已深入社區，現時只依靠個案追蹤，根本難以切斷傳播鏈，因此要迅速減少同住家庭以外不必要的社交接觸，令病毒傳播迅速減弱。

梁子超續稱，台灣確診個案仍處於急速上升階段，封城並不能解決問題，實際上要依賴市民防疫有多足，「封城封得幾耐呢，封到咁上下你一定要放寬㗎。封城封得耐，病毒未死，啲人都會餓死」。他認為，若各公司都實施在家工作，避免在工作場所中出現交叉感染；政府鼓勵所有市民盡可能留在家中、減少不必要的社交接觸、外出時做好個人防護等，就能夠控制本次疫情，相信會比封城更加有效。

他表示，現時病毒傳播速度與防控措施就猶如龜兔賽跑，「而家控制措施一定跑慢過病毒傳播（速度），一定要靠大家一齊參與的社交距離措施，將個病毒喺社區傳播嘅速度急速減慢，隻烏龜先有機會跑得快過隻兔仔，如果唔喺永遠都會跑輸」。

台灣上月放寬機組人員檢疫措施，由原本居家檢疫5天調整為居家檢疫3天，疑因此造成防疫缺口，出現華航機師群組，梁子超直言「呢個其實喺一個大問題嚟」。他指出，大家對機場的安全、機組人員檢疫問題一直掉以輕心，而檢測實際上是不足以控制疫情，避免病毒人傳人只能依賴隔離，「無隔離其他所有嘅嘢（防疫措施）都喺廢嘅」。他指出，台灣將機組人員隔離時間縮短，容許有關人士走入社區，因而種下禍根，並認為香港亦要引以為鑑，吸取他人教訓。