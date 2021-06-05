第二支殲15艦載戰鬥機部隊成立　分析指將成為山東艦專屬部隊

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-05 19:00

中國軍事力量不斷增強，軍媒報道指第二支殲-15艦載戰鬥機部隊進行陸上模擬着艦訓練及空中對抗結合空中「夥伴加油」訓練。

軍媒中國軍視網5月29日發布的影片顯示，第二支殲-15艦載戰鬥機部隊在海南陵水機場成立並已開展陸上模擬着艦訓練。

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為此，陵水機場這兩年還專門修建了一批封閉式機庫，並將原來駐訓該機場的運-8Q反潛機和空警-500預警機轉場至其他機場。

外界分析普遍認為，第二支殲-15艦載戰鬥機部隊將成為山東艦航母的專屬艦載機部隊，而後者目前部署於海南榆林海軍基地。至此中國海軍首次擁有了雙航母以及各自的艦載戰鬥機部隊。

殲-15是中國自行研製的單座雙發艦載戰鬥機。2018年5月24日，遼寧艦航母進行殲-15艦載戰鬥機夜間起降訓練，具備了晝夜全天候起降的飛行能力。2020年7月27日，中國海軍官方微博公開報道殲-15艦載機首次成功完成夜間空中夥伴加油。

而山東艦作為中國自行設計的航母，經中共軍委批准，於2019年12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，分析指，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。

此前4月，山東艦最新畫面曝光，甲板上停滿殲-15：

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此外，最新衞星照顯示中國在建003型航母正在上海造船廠快速成型中，這是國截至目前最大的航母。

不過從航拍圖看，003型航母目前也僅完成上述所稱部分，因安裝動力系統需要，航母甲板仍有兩個大的開口；同時，航母艦體前半部分及艦艏部分仍未安裝。建造的船塢一旁則堆有大批構件。分析多指，該航母將很快會安裝艦島。

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有軍事愛好者根據最新衞星圖估算，003型航母甲板長約為329米，寬87米，全長335米，全寬95米至100米，主甲板寬46米，外飄18米+，降落跑道傾角為9度。這種數據已全面超越美國最新的「福特」級航母。