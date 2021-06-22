習近平下令徹查十堰氣爆事件　內地每日有74人命喪安全事故

撰文： 柳書曼 最後更新日期： 2021-06-22 13:30

6月13日清晨，剛剛從新冠疫情中恢復元氣的湖北省再度遭遇一場震驚中南海的安全事故。當時，湖北省十堰市一座上世紀九十年代興建的兩層菜市場大樓瞬間被燃氣管道洩漏引發的爆炸摧毀，攤主、買菜的居民及其他人員至少25人喪命，另有138人受傷，其中37人重傷。

突發事故危及仕途

上周五（6月18日），十堰市官方發布初步調查結果，認定發生事故的天然氣管道是十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司所有，「公司安全管理制度不健全，責任不落實，未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度，相關設備運行存在嚴重缺陷。」

有鑑於此，十堰市公安機關對包括十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司總經理黃某在內的八名犯罪嫌疑人採取刑事拘留措施。調查至今尚未結束，這次事件是否涉及更嚴重的管理責任問題，仍待解答。

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今次燃氣爆炸事件令北京相當不悅。事故發生當天下午，國家主席習近平、國務院總理李克強即下達指示，要求「全面排查各類安全隱患，防範重大突發事件發生」。北京反應迅速，要求「增強政治敏銳性」，固然有「為建黨百年營造良好氛圍」之用意，更重要的是，近期中國經濟從疫情中迅速恢復，安全責任事故卻呈現高發狀態。

與西方發達國家相比十分驚人

安邦分析稱，儘管內地近年安全責任事故造成的傷亡數字持續減少，但依然可以說是觸目驚心。今年6月11日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，應急管理部副部長宋元明在會上表示，自《中華人民共和國安全生產法》制定以來，中國安全生產事故死亡人數顯著下降。

官方數據顯示，中國安全生產事故死亡人數從2002年歷史最高峰的約14萬人，降至2020年的2.71萬人，下降80.6%；重特大事故宗數從最多時的2001年一年發生140宗，下降到2020年的16宗，下降了88.6%。這意味着2002年內地每天有超過383人因安全事故死亡。即使在死亡人數大幅下降的2020年，每天仍有超過74人因安全事故死亡。與西方發達國家相比，這一數字是十分驚人的。這無疑反映了中國政府在治理水平上仍有相當的改進空間。

爆炸現場損毀慘重，遍地瓦礫。（新華社）

治理水平仍有改進空間

譬如此次燃氣爆炸發生地湖北十堰，這一計劃經濟時代下的老工業生產區至今已相當沒落，事故發生地41廠在四十多年前是一個有十幾萬人，配備學校、醫院、安保處的獨立存在，但當地的基礎設施、居民住宅現已相當老舊，其面臨的安全隱患不僅僅是燃氣爆炸而已。根據初步的調查結果，負責該地燃氣管道的公司存在多個重大管理漏洞，而當地政府顯然沒有做好監管的職責。

中共將國家治理能力和治理水平的提高作為執政目標和解決社會問題的關鍵。2018年中國黨政機構改革時，應急管理部更是加入公安消防部隊、武警森林部隊的力量，並將其作為國家治理能力與治理水平現代化的重要標誌，但這顯然難以一蹴而就。