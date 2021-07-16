停學停薪禁擺檔搵食　疫苗措施加辣變相強制打針？

隨着新冠疫苗接種漸趨普及，內地的地方政府開始對未接種疫苗者採取限制措施。浙江、江西、四川、福建、廣西及陝西多地發出類似通告，除不宜接種者外，未打疫苗者不得進入學校、醫院、圖書館等場所。



多地公布接種疫苗措施，網民質疑此舉是強制市民打針。（新華社）

浙江、江西等多地相繼宣布，不接種新冠疫苗將影響出行。部分縣市疫情防控辦公室發布通告稱，原則上不允許未接種新冠疫苗人員進入醫療機構住院部、養老院、學校、博物館等重點場所。

陝西榆林市定邊縣，江西贛州市會昌縣、于都縣，以及內蒙古巴彥淖爾市杭錦後旗，同樣要求黨政機關、企事業單位幹部職工和黨員帶頭接種新冠疫苗，於本月實現接種清零；在職工作人員、退休幹部職工，由主管部門或所在單位責令限期完成接種。

廣西桂平市要求，年滿18周歲以上（禁忌症者除外）均須接種疫苗。8月1日起，原則上不允許未接種者進入重點場所，不得參加市級組織的重大活動，農貿市場、農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。

同時，廣西桂平市、北流市、貴港市港南區提出，包括幼兒園、小學、初中、高中的學生戶口本上的家庭成員，若符合接種條件，需在開學前完成接種；原則上未完成接種將暫緩學生入學。

除此之外，河南南陽市唐河縣要求全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員，包括退休人員、臨時工等，均需接種疫苗；不接種者一律停止工作、停發工資。江西瑞金市要求在職公務員及三代以內親屬必須接種疫苗，9月份開學時，學生要向學校遞交所有家庭成員的接種憑證以作查驗。

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相關消息引起廣泛討論，不少人質疑此舉是強制接種疫苗。有免疫學專家稱，現時部分地區的做法或涉嫌行政越位，涉嫌違法，認為有關部門應集中精力做好防控管理和宣傳教育工作，減少人群聚集，加強對佩戴口罩等措施的監督和管理。

有媒體評論指出，上述地方規定的出台，顯然是對重點場所防疫要求和疫苗推廣的加碼，過去對於去上述場所的普通人，要求是「及時督促疫苗接種」，如今則是「原則上不允許進入」。

「原則上」的改變在網上引起一定的爭議。有網民認為，接種疫苗不僅是對自身的保護，也有利於國家防疫的大局，個體沒有特殊原因，自然都應該去接種。不接種不允許進入重點場所，更像是一種無奈之下的倒逼手段。

然而，當中也不乏一些疑慮。有網民提到，若果不接種疫苗，將來是否有更多的地方不能去，有更多的限制。若是，即與強制接種無任何區別。此外，有網民針對「家長不接種疫苗，孩子暫緩入學」的決定評論稱，「目前為止，這個措施是力度最大的促種措施，實質上等同於美國、澳洲的孩子漏種麻腮風疫苗不給入園入學規定。」 ​​​

對於上述疑問，多地相關部門亦作出回應。浙江寧波寧海縣、浙江麗水市蓮都區均表明，對於未接種疫苗者，只動員其接種，並不會禁止其進入重點場所。