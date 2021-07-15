內地多市疫苗措施加辣　公務員三代以內親屬須接種　不打停工停薪

近期，內地多個省市的疫苗措施加辣，除了浙江、江西限制未接種者出行，河南南陽市唐河縣亦公布最新措施，不接種疫苗的公職人員（禁忌症者除外）將一律停發工資；內蒙古、陝西等地通知中，退休幹部也須限期接種疫苗，由主管部門或者所在單位責令完成。



河南唐河：不接種者一律停發工資

河南南陽市唐河縣要求，全縣所有黨政機關、企事業單位公職人員，凡符合接種條件的一律接種疫苗，包括退休人員、臨時工、政府購崗；若不能提供接種禁忌證明又不接種者，一律停發工資、停止上班。此外，7月20日前，唐河計劃完成18歲以上目標人群70%的疫苗接種任務，9月底前要完成80%

唐河縣要求，各行業監管部門要切實履行監管職責，黨政機關和企事業在編人員凡符合接種條件的一律接種，所有黨政機關、企事業單位、學校、商超、企業等場所一律憑接種證明和不宜接種證明進入，城區所有公共交通工具憑接種證明和不宜接種證明乘車；凡不能提供有效證明者由所在單位安排接種。

市民在江西省體育館方艙接種點接種疫苗。（新華社）

江西瑞金：在職人員及三代以內親屬須接種

江西瑞金市要求，符合條件未接種者，需於7月25日前完成第一劑接種、8月25日前完成第二劑次接種。全市黨政機關機關、企事業單位幹部職工和黨員需帶頭接種疫苗；對符合條件、未接種新冠疫苗的在職在崗人員（包括三代以內親屬）、退休幹部職工，由主管部門或所在單位、企業責令限期完成接種。同時，9月份開學學生報名時，要向學校遞交所有家庭成員（宜接種人員）的接種憑證以作查驗。

7月26日起，原則上不允許未接種新冠疫苗人員（有禁忌接種證明和18周歲以下人員除外）進入機關、企業、學校、醫療機構、交通場站、商場超市等重點公共場所。農村集市、農貿市場攤主未接種疫苗不允許出攤。

多地退休人員須限期接種疫苗

陝西榆林市定邊縣，江西贛州市會昌縣、于都縣，以及內蒙古巴彥淖爾市杭錦後旗，同樣要求黨政機關、企事業單位幹部職工和黨員帶頭接種新冠疫苗，於本月實現接種清零。對符合條件、未接種新冠疫苗的在職在崗工作人員、退休幹部職工，由主管部門或所在單位責令限期完成接種。