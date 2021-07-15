新冠疫苗｜北京接種覆蓋率逾8成　兩岸三地大城市打針進度大比拼

新冠疫苗在兩岸三地開打多月，究竟香港的接種進度與內地大城市及澳門相比又如何呢？早前疫情嚴峻的台灣情況又如何呢？香港01搜集兩岸三地數據，檢視各大城市的打針進度。



目前兩岸三地政府為市民接種多款使用不同技術的新冠疫苗，其中有單針的腺病毒載體疫苗、兩針的滅活疫苗及mRNA疫苗，以及三針的重組亞單位疫苗等。本文計算兩岸三地各大城市已接種至少一劑疫苗的人數，以及接種總人數佔該城市人口的比例， 以直接比較接種進度。

北京有1830萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口高達83.6%。以上圖表的資料來源：香港政府新聞公報；內地各市衛健委；澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心；台灣衛生福利部疾病管制署（香港01整理）

據香港政府13日（周二）資料，本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，政府已為參與計劃人士接種約4,518,200劑疫苗。其中，約2,664,700人已接種第一劑疫苗，約1,853,500人已接種第二劑疫苗。

而據香港政府疫苗接種計劃網站顯示，已接種第一針的人口佔12歲或以上人口的39.2%。若參考2020年底居港人口總數（7,474,200人），則目前已接種第一針的人口只佔35.7%。

北京多達1830萬人已打針

在內地各大城市中，北京有1830萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口高達83.6%，除遠遠拋離香港外，也高於廣州及深圳等地。

深圳方面，當地已經有逾1306萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口達74.4%。廣州則有逾1237萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口66.2%。上海則暫無已接種第一劑疫苗的最新數據，不過當地完成全程接種人數達1683萬人，佔人口67.7%。

澳門方面，當地已經有逾26萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口38.6%，與香港相近。台北則有逾61萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口23.6%，在本文的統計中包尾。