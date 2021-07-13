《失孤》原型尋子24年走逾百萬里終團聚　劉德華拍片祝賀

劉德華主演的電影《失孤》原型人物郭剛堂，時隔24年終於尋回兒子郭振。山東、河南的公安機關周日（11日）在山東聊城市，為郭剛堂、郭振一家人舉行認親儀式，離散多年的家庭終獲團聚。

公安部今日（13日）舉行新聞發布會，介紹《失孤》原型拐賣案件偵破情況，並成功拘捕了當年拐賣郭新振的兩名疑犯。



郭剛堂夫婦與兒子郭振團聚。（微博＠中國警方在線）

公安部介紹，在今年「團圓」行動中，公安部將《失孤》原型拐賣案列為掛牌督辦案件。專家克服兒童失蹤被拐時體貌特徵與長大後差別較大的障礙，運用最新比對查找手段，成功在河南發現疑似郭新振的線索。

河南公安機關採集相關人員DNA信息複核檢驗，最終確認河南某男子為郭剛堂夫婦被拐24年的兒子郭振。山東聊城公安機關迅速派員赴河南、山西等地，圍繞當年收養、拐賣情況循線追蹤、縝密偵查，最終拘捕當年拐賣郭振的兩名疑犯，現年56歲的男子呼某及現年45歲的女子唐某。

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經查，1997年，呼某、唐某兩人相識並戀愛，同年9月在山東旅遊期間為圖財預謀拐賣一名男童。9月21日，兩人竄至山東聊城，呼某在汽車站附近等候，唐某外出尋找作案目標，將在家門口獨自玩耍的郭振抱走，隨後與呼某乘長途車返回河南，由呼某將郭振販賣。

2015年上映的電影《失孤》以真人真事改編，講述一名農民花足15年尋找失蹤的兒子，多年來都未曾放棄。得悉電影原型拐賣案件偵破，主演劉德華特意拍攝短片祝賀，表示自己感到非常開心、振奮，很佩服郭剛堂的堅持，並向公安機關多年的努力致敬。