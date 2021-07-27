東京奧運．乒乓球｜敗給日本失金　國手要為「只能摘銀」道歉？

7月26日晚，在東京奧運會乒乓混雙項目中，中國組合許昕/劉詩雯以3:4負於日本組合水谷隼/伊藤美誠，獲得銀牌。賽後劉詩雯更是流下淚水並道歉，直言辜負了團隊。劉詩雯的道歉並非多此一舉，因為中國社會對這個結果的情緒心照不宣。



東京奧運會乒乓球混雙決賽中，中國組合許昕/劉詩雯意外地以3-4不敵東道主日本組合水谷隼/伊藤美誠，無緣該項目的奧運首金。（AP ）

其實，在7月26日當天，中國跳水、體操、舉重，多個被寄予厚望的傳統優勢項目都遺憾丟金，但是恐怕都沒有這場混雙比賽結果帶來的輿論轟動。

首先，這是本屆奧運會新增的一個比賽項目，是東京奧運會首枚乒乓金牌，更是東道主日本極為渴望的一金。這一金既是雙方在新項目上的技戰術較量，更是一種氣勢上的比拼。為了這一金，日本方面在申奧成功後，更是不惜更改了規則，例如不準吹球、用手擦球枱、縮小場地範圍這些帶有強烈針對中國選手習慣的小動作。

而中國方面，從2018年便確立了許昕/劉詩雯這樣的混雙搭檔，在這3年的時間裏經歷了數次大賽的歷練與針對性訓練，但正如許昕在賽後的發布會上所說「之前的備戰我們也吃了很多苦，但最終競技體育看的是結果，不管之前發生了什麼，大家都只會記住誰站在冠軍領獎台上。全國球迷都在關注這場決賽，這個結局整個中國隊都接受不了。」

摘銀道歉，表示不可接受，這樣的操作恐怕也只會在中國國乒上演。而許昕的講話也並非過分自責，事實上恐怕不僅是中國隊無法接受這樣的結果，中國輿論更難接受這樣的現實。

其實在該場比賽中國隊大比分2比0領先，到第3局時，場上運動員的氣氛與狀態已經令不少網民着急揪心，乃至決勝局一度被打至8比0這樣恥辱性的比分更是徹底成為輸球後集中的情緒宣泄點。

東京奧運乒乓混雙決賽現場，點擊圖集看決賽過程：

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諸如「劉詩雯的美甲」「劉詩雯的手鍊」「許昕過於被動，不夠堅決」「教練馬琳佈置不當，下課」「日本選手吹球犯規裁判無視」等等，都成為網民檢討國乒丟金的理由。儘管前國乒運動員鄧亞萍第一時間指出，日本是有備而來，為了這屆在家門口的運動會，他們採取斷代培養，而這種模式在東京奧運的驗證中也確實獲得了成功。

但無論如何，面對這樣的結果，中國觀眾的心理上還是很難接受。乒乓是中國社會中普及度最高的一項運動，一直以來，中國乒乓在國際上處於壟斷地位，封神一樣的存在，在2004年雅典奧運會，當時的王皓在男單爆冷輸給韓國選手柳承敏外，中國隊再無在決賽輸過外戰。此次的輸球，不僅是許昕再次輸給其對手水谷隼，未能一雪前恥，還是許昕與劉詩雯的最後一屆奧運會。「沒能給自己一個好的結局」，對於任何一個運動員來說，都是一個悲情的現實。尤其是像許昕與劉詩雯這樣的國際型運動員。

國乒丟金，是運動員之憾，是中國國乒團隊的遺憾。但遺憾之外，最牽動中國社會情緒的是，對國乒地位的擔憂與在對日本比拼上的落得下風。

關於前者，日本選手水谷隼在賽後無疑點出了最為直白的邏輯：「從過去到現在，中國都是一堵高牆，這次我們能打破這堵高牆，那麼將來我們也能越走越高。我突然明白，中國選手不是神，也是人，我們能夠打敗他們。」

關於後者，這恐怕是此次輿論聚焦國乒丟金最主要的情緒之一。鑑於中日歷史上的關係，中國社會對日本的情感表達從來都是直白而強烈的，這反應在國與國的關係上，也同樣反應在乒乓賽場上。對運動員來說，這當然是一種壓力，恐怕也是「不能接受」這個結果的主要原因之一。

結局已成事實，事實不能更改，對於運動員來說，這場比賽本身確實有需要檢討與調整的地方，但這種對決結果絕不該只讓他們承擔。中國社會在對國乒寄予期望的同時，更應看到，日本經過青訓等斷代培養、後代培養的方式已經對中國乒乓發起了進攻，而乒乓這項中國旨在推廣的運動至少在日本得到認真的回應。乒乓運動的推廣才能有更精彩的奧運賽場上的魅力。