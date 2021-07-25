河南暴雨｜鴻星爾克專櫃銷售額暴增130餘倍　有人花3萬多元掃鞋

河南暴雨成災，多家公司紛紛捐助款項及物資馳援。已淡出大多數人記憶的國產運動品牌鴻星爾克，因豪捐5000萬元（人民幣，下同）物資，重獲關注、登上微博熱搜。

內地市民紛紛到鴻星爾克的店鋪及網絡直播間消費，以表達對鴻星爾克的支持。其中武漢一家門店的單天銷售額較平時增長就達130餘倍，有顧客更一口氣買下了3萬多元的運動鞋。



內媒《極目新聞》24日報道指，在武漢一家鴻星爾克門店，不少款式已經賣斷碼，鞋子幾乎賣光。工作人員表示，當日一開門，就有不少顧客直奔門店，一整天裡客流就沒斷過，甚至異常擁擠，更有一名男顧客一口氣就買走了3萬多元的鞋，點名只要鴻星爾克。

報道指，該門店平日的單天銷售額在千餘元左右，最近三天銷量增長明顯，24日單日銷售額就超過了13萬元，相當於較平時增長了130餘倍。

22日晚，鴻星爾克的淘寶直播間逼爆網民。（淘寶）

此外，截至24日，鴻星爾克單個直播間的銷售額已經突破9000萬元。飛瓜數據實時顯示（截至24日10點），鴻星爾克三個直播間的銷售額分別為9086萬元、5282萬元、2291萬元。據小葫蘆數據，鴻星爾克官方旗艦店於淘寶直播間23日的銷售額超過4000萬元。鴻星爾克旗下的網店及直播間均表示暫時沒貨。

報道還指，鴻星爾克還創造了抖音直播間的歷史最高點讚記錄。數據顯示，鴻星爾克品牌官方旗艦店抖音直播間收到的點讚超過3.5億。

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據早前報道，21日，鴻星爾克官方微博宣布向河南災區捐助5000萬元物資，引發廣泛關注，更有網民表示，「感覺你都要倒閉了，還捐這麼多」。亦有網民發現鴻星爾克的官方微博甚至都未開通會員，於是自發為其增值成為會員。截至23日，鴻星爾克的微博會員已經被開通到2140年，鴻星爾克還表示要「立志成為百年品牌，不然對不起網友送的會員。」

事實上，鴻星爾克近年來確實給人以「銷聲匿跡」的感覺。據公開資料顯示，鴻星爾克2020年的總營收為28.43億元，遠較安踏的355.1億元和李寧的144.57億元少。但在捐助方面，卻可與國產運動品牌「龍頭」安踏持平，較李寧捐助的2500萬元多一倍。因此，鴻星爾克重回大眾視野、獲得廣泛支持，還被評論為「大方得令人心疼」。