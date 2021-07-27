河南暴雨｜鄭州地鐵慘劇14人遇難　明渠改暗渠疑成致命關鍵

7月20日，河南鄭州遭受暴雨侵襲，地鐵5號線五龍口停車場及周邊區域嚴重水浸，至傍晚6時許，積水沖垮停車場出入場線擋水牆湧入正線區間，導致5號線超過500名乘客被困列車中。今日（27日），鄭州市防汛抗旱指揮部公布，在地鐵5號線中共有14人因災遇難。

事實上，五龍口停車場地勢比周圍相對較低，更是10年前鄭州市水浸的「重災區」，是當地人眾所周知的低窪地，而停車場對面曾有一條明渠，後來因為修路和環境整治才變成暗渠。到底停車場選址是對是錯？暗渠又是否此次洩洪不暢的原因之一呢？



地鐵5號線五龍口停車場出入場線擋水牆被洪水沖倒。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，暴雨當日，在五龍口停車場北面修建地鐵8號線的工人劉師傅目擊事發經過。他表示，當日積水湧入宿舍，他只能投奔住在高層的工友，但沒過多久，停車場的圍牆就被洪水推倒，積水就猶如海浪般湧入停車場，然後漫過擋水板徑直灌入隧道，「洪水最猛的時候，水位超過了隧道的洞口」。同時，停車區域一側的圍牆亦倒下，洪水不斷湧入停車場。

報道指，被沖毀的圍牆約有20米長，位於五龍口停車場東南角。破碎的圍牆和鋼筋護欄倒在停車場內，與倒塌圍牆相連的一堵牆也出現幾條裂縫，牆被鋼繩綁着拴在樹上。圍牆的基座大約80厘米高，為磚砌結構，上方是鋼管的圍欄。

居民：五龍口停車場就是低窪地

五龍口停車場附近有多個工地，北面是正在興建的地鐵8號線一期工程，西面是一條還未建設完成的公路，南面是興建中的樓盤工地和環保路。其中，位於西面的公路與五龍口停車場之間並無圍牆，只有一排臨時搭建的藍色鐵皮圍擋，部分圍擋在暴雨當日被洪水沖開，造成大缺口。有居民透露，當日的水位超過膝蓋，因為公路未修建好，下水道未能發揮作用，積水都流向地勢低的地方，「停車場就是一個坑，水想不進去都沒辦法」。

在南面，停車場與樓盤工地之間相隔一堵圍牆和小路，其中有10多米長的牆面倒向了停車場。有地盤工人稱，當日五龍口南路的部分積水通過工地前的支路灌入小路，圍牆倒下後，積水開始流入停車場。據了解，五龍口停車場是

地面停車場，但地勢比四周的馬路和樓盤低很多。有居民透露，該處是附近眾所周知的窪地，是造成洪水從多處匯入的原因之一。

明渠變暗渠？

事實上，五龍口附近的積水問題由來已久。據《鄭州節水點改造及河道梳挖工程市領導分包一覽表》中，五龍口明溝（桐柏北路-五龍口）因為排水能力差而榜上有名。鄭州市政部門負責人曾介紹，伏牛路、桐柏路等路段的道路積水，主要是排往五龍口明溝，並通過五龍口明溝排出市區，但積水進入五龍口明溝前，需要「爬」過80厘米的高坡才能進入河道。

附近居民介紹，五龍口明溝有數十年歷史，後來附近修建五龍口污水處理廠，小河就變成該廠的排水河。藍天路修建後，小河從道路下面穿過，若遇到暴雨天氣，過量的積水就會越過路基直接排入五龍口明溝，匯入賈魯河。由於藍天路環境整治，幾個月前五龍口明溝變成暗渠，或因此造成本次洩洪不暢的原因之一。

報道指，長約50米的五龍口明溝被長方形的鋼筋混凝土水泥板蓋住，蓋板上鋪了一層綠色的防塵布。五龍口明溝的位置是沿河綠化工程的起點，往前壘起來的土坡被鐵絲網攔着，裏面種了綠植，往後是一堵牆。雖然擋板覆蓋的通道高出公路，但仍然是整個河邊地勢最低的地方。

在暗渠附近開店的店主稱，當日曾查看排水情況，見到暗渠前面豎着黃色擋板，但仍有大量洪水從擋板周圍流入，「如果沒往那裡流，洪水會更嚴重」。他推測，放置擋板是防止有人走到河邊，但不清楚擋板是何時安裝，是被洪水沖倒抑或被人拆除。

對於為何將明溝變為暗渠，並設置擋板。鄭州市高新區石佛街道辦工作人員曾介紹，由於河道與藍天路存在高差，有安全隱患，因此在河道上增加蓋板，上面開發成綠化帶。至於增加蓋板對洩洪的影響，對方則表示「這種情況應該都考慮過的」。

選址質疑

本次暴雨揭出五龍口區域地勢低，排水條件差，引發當初地鐵停車場選址的質疑。據了解，《地鐵設計規範》中車輛基地的選址有六個要求：用地應與城市總體規劃協調一致；應有良好的接軌條件；土地面積應滿足功能和佈置的要求，並應具有遠期發展餘地；應具有良好的自然排水條件；應便於城市電力、給排水及各種管線的引入和城市道路的連接；宜避開工程地質和水文地質不良的地段。

此外，《地鐵設計規範》規定，車輛基地運用庫、檢修庫、高層建築屋面雨水應按十年一遇暴雨強度計算，排水工程與溢流設施的總排水能力不應小於50年暴雨重現期的雨水量；車輛基地的建築屋面、車輛段上蓋物業平台的結構防水，應符合現行國家標準《屋面工程技術規範》GB 50345的有關規定。

有高校城市軌道交通研究院教授指出，地鐵停車場選址一般不能太低窪，至少不要低於周圍地面，因為一方面考慮防洪，另一方面停車場洗車也需要排水，「停車場和地鐵隧道一樣，防水都是有要求的，既不能投資過高，也不能讓人不方便，需要根據當地的氣象資料，找到一個平衡點，做出優化選擇」。