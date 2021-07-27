河南暴雨｜全省累計71人罹難　衛輝市變「水中孤城」淹至兩層樓

官方中央電視台公布，截至27日（周二）中午12時，河南暴雨累計已造成至少71人遇難。

在新鄉市轄下的衛輝市，水位居高不下，有居民拍影片指，家中兩層高的樓房被淹。



救援人員展開行動，救助遭到洪水受困的民眾。（中新社）

河南省遭遇連日暴雨後，境內多處地區發生淹水情形，其中以省會鄭州市災情尤為嚴重，但是隨著鄭州市區水位逐漸消退，再度傳出新鄉、衛輝災情也相當嚴峻。

20日起連下三天暴雨，儘管在新鄉在24日已經放晴，但位於下游的衛輝市內洪水仍尚未退去，多條道路與地區積水不退反漲，農村地區更是被洪水圍困多日，且缺乏救援設備，遲遲得不到救援，一些因行動不便無法撤離的老年人，已經斷糧多日，傳出受災人數高達60萬人。

有網民表示自己家兩層樓已經快要被「淹完了」。（微博截圖）

衛輝市審計局早前也發出帖文求助，迅速引起輿論關注，短短兩小時內獲得上萬轉載，而微博上「河南衛輝成水中孤城」更成為熱門話題。有網民表示「新醫第一附屬醫院病人全部轉到新鄉，最高水深兩米」、「今天27號了，衛輝水位還沒有下降」。

還有網民痛批當地官員無作為，讓救援團隊像無頭蒼蠅一樣等待安排，「省委書記來衛輝視察，安排的視察路線都是沒什麼水的地方」，直呼「現在水淹成這樣不撤離是要自生自滅嗎？」還有網民表示「愈是小地方，得到的救援越晚也越少，不只是衛輝，新鄉某些村甚至是城市的老舊小區，也還有人沒出來」。