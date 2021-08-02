東京奧運｜「大陸經驗」罕見未成包袱　台灣林昀儒是如何做到的？

東京奧運桌球男單四強賽事7月29日迎來一場充分體現「奧林匹亞精神」的「神仙打架」，大陸隊的現役「世界球王」樊振東與中華台北隊的19歲小將林昀儒盡其所能在球桌上拚搏，樊振東雖以局數4比3驚險勝出，卻不吝肯定林昀儒的實力及對他造成的威脅，「小林同學」被媒體詢問如何評價「球王」時，一句「我有資格評價他嗎？」的回應，立馬圈粉無數，兩名運動員的場上、場下表現，都獲得關心此場賽事的兩岸民眾肯定。



台灣選手林昀儒3比4僅敗樊振東，被問及如何評價對方時謙虛回應獲內地網友盛讚。（影片截圖：ETtoday）

相較於成名已久的樊振東，初登奧運賽事、來自台灣宜蘭的年輕小夥、為「中華台北」隊創下多項紀錄的「小林同學」，無疑獲得更多關注，包括他如何展開他的「神童」之旅、如何為了訓練選擇在家自學、家境、父母職業等點點滴，當然還有他的父母、舅公自如何小學就自費幫他聘請「中國（大陸）」籍教練、出征東奧前曾與混雙搭檔鄭怡靜到海南省陵水縣大陸國家隊訓練基地短期集訓、打新冠肺炎（Covid-19）疫苗等事蹟，都被一一挖出。

在奧運取得成功的「小林同學」，其「大陸經驗」意外的沒有被台灣網絡言論放大解讀。相反的，民進黨立委、親綠媒體及網絡意見領袖還主動幫他解釋，指「移地訓練很正常」、說「林爸爸感謝的十大貴人名單中沒有中國（大陸）人」，甚至稱大陸媒體、自媒體宣傳林昀儒有大陸教練、到大陸集訓是「開蹭」，總之，「小林同學」必須是百分之百的「台灣之光」，不容「被污染」。

+ 1

林昀儒本人怎麼想呢？

從林昀儒的「微博」及IG（Instagram）的貼文來看，「小林同學」並不忌諱讓「五星紅旗」及「牢記使命」等「紅色符碼」出現在他的社群網頁，且其貼文留言更是對曾同意、贊助他到大陸參加聯賽的乒協及企業充滿感謝，也對曾一起集訓的「兄弟」致以誠摰的新年祝福，簡言之，「小林同學」不僅有實力，還謙和有禮。

可見所以他並不在意「紅色符碼」在屬於他的私人空間出現；因為知道「做人的道理」，所以他感謝曾給過他幫助的大陸乒協、企業，懷念一同訓練的大陸隊友。