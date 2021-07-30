東京奧運｜自謙沒資格評價球王樊振東　台灣選手林昀儒成兩岸網紅

19歲乒乓球好手林昀儒29日在東奧乒乓球男單準決賽敗陣，輸給「世界球王」樊振東。賽後，林昀儒被記者問到，如何評價樊振東？林昀儒有些不好意思，不禁小聲問:「我有資格去評價他嗎？」讓微博網友一面倒讚翻！



根據陸媒《新京報》報導，林昀儒賽後受訪時表示，樊振東壓力比自己大很多，他要做的就是盡全力去拼，反觀他在關鍵球的處理上，比起樊振東還差很多，這恰恰是整體實力和經驗的體現。媒體追問，如何評價樊振東的表現？林昀儒顯得有些不好意思，小聲說道：「我有資格去評價他嗎？」

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新聞一出，立刻在微博引起廣大迴響，許多中國網友紛紛留言「這是謙虛，是真實力，不像某國人自我吹捧」、「好可愛」、「還是有的，小林實力也很強，是可敬的對手」、「這就是修養」、「神仙打架」、「整個微博基本沒有惡評」、「比賽時，央視解說都把他誇出水了」。還有人回想整個賽事過程，「球王太難了，這個台灣小哥很厲害啊」、「對面真的是個高手」、「心臟不好，千萬別看比賽」、「那時七局，我一手心都是汗」、「第六局最後幾個球，我人都快沒了」、「這小將太牛了，能把小胖逼入絕境」、「國乓接下來10年勁敵之一」。

事實上，樊振東受訪時也給予林昀儒高評價，坦言自己很艱辛贏下這場比賽，「那種情況確實非常難受，肯定非常緊張、膠著，對自己來說，能夠想到（這個局面），因為他（林）確實有這樣的實力」。

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