阿里性侵風波｜五年前「月餅門」火速處理　老員工嘆今不如昔

中國網絡巨頭阿里巴巴女員工聲稱被灌酒後遭到侵害一事持續引熱議。由於阿里巴巴被指對事件一再拖延處理，事件也引發大眾對阿里巴巴企業文化的反思。不少人重提2016年的「月餅門」事件，感嘆阿里巴巴今不如昔。



2016年因為要搶阿里月餅而爆發的「阿里月餅門」成為網絡熱門話題。（微信＠氫媒工場）

在中秋節為員工家人準備月餅是阿里巴巴的傳統，每位員工都能分到一盒。在2016年，因為當年的月餅造型可愛，受到大家歡迎，不少員工希望多買幾盒送給親朋好友。為此，公司決定將為數不多的剩餘月餅通過內聯網向員工以成本價銷售，並臨時開發一個內部預訂頁面。

結果，五位員工採用技術手段作弊，成功預訂了一百多盒月餅。在內部信中，公司認為五位員工的行為雖然未涉及到阿里巴巴外部的平台業務秩序，但對內卻造成福利分配的不公，最終勸退五位員工。

據指事件發生在當年9月12日，處理結果就在9月14日。從時間和處罰結果上看，「月餅門」事件算得上是雷霆、高效。當時阿里巴巴快速地處理態度和速度引發網絡討論，其後每當阿里有人事相關處置、輿論風波都會拿來「對標」，此次性侵風波也不例外。

阿里巴巴性侵風波後，外界開始檢視其企業文化。（資料圖片）

此外，據知本次性侵的涉事主管的職級不算很高，「可能只是遍地走的阿里人中的一員」。而在「月餅門」事件中，其中一名離開阿里的是阿里雲雲盾的安全技術負責人，在公司的重要性遠高於本次性侵的涉事主管，這更可見阿里巴巴在處理「月餅門」事件時的決心，以「揮淚斬馬謖」來形容也不為過。

阿里巴巴在五年前的「月餅門」事件中的處理效率，正與本次風波形成鮮明對比。涉事女員工的人力資源主管不作為和無同理心，令女員工投訴無門，不得不到公司食堂散發傳單和在網上發布信息求助。而行政總裁張勇竟是在事件發生的10天之後，才和網友一起知道此事，然後才急急推出一系列補救措施。

阿里巴巴一向自許其企業文化價值觀。簡單而言，即為客戶第一，員工第二，股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天最好的表現是明天最低的要求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。現在人們紛紛發問：為什麼不過相隔短短五年，阿里巴巴處理事情的態度會有如此大的差別？阿里巴巴曾經引以為傲的價值觀怎麼就失靈了？

一名阿里老員工接受《中國經濟周刊》採訪時表示，很多 「老阿里人」一直在討論這件事情，「大家統一的感受是：這在以前的阿里絕不可能，但在現在的阿里也並不奇怪」。但亦有評論認為，不同事件的處理方法態度確實不一樣，不該每次都拿「月餅門」來對標。但在性侵風波事件中處理速度和公司的態度，使阿里難以避開對其企業文化的質疑。