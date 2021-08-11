阿里性侵風波｜揭企業文化三大弊病　年輕人躺平是唯一選擇嗎?

日前，阿里巴巴女員工遭性侵、在公司內部求助無門一事引發輿論抨擊。曾經，「進大廠（科網巨頭）工作」是許多內地青年的目標，但此次性侵風波再次引發許多網民對大廠企業文化的質疑。

從「996」工作制、「破冰文化」再到大廠「花名」制度都引發批評。但是根據2021年《中國青年報》「中青校媒」3月底發佈的一份調查，00後仍舊把進入互聯網行業當成首選，字節跳動、華為、阿里巴巴是00後心中最有創新活力的公司，騰訊則居於第四。

對於內地年輕人而言，「大廠」（科網巨頭）仍舊有吸引力嗎?「內卷」「打工人」和「躺平」成為內地網絡熱詞的同時，是否也反映內地青年對大廠企業文化的不滿？

阿里巴巴集團創辦人馬雲的「996福報說」。 （Getty）

過勞文化：「逃離996」的年輕人

2019年，「996」工作制掀起許多討論。起因為有浙江杭州的電商宣布推出「996工作制」，早上9時上班晚上9時下班，一周工作6天。而後馬雲的「996是福報」說法引起巨大的爭議，更有內地互聯網的程序員創立「996.ICU」的網站，批評「996」制度，也讓許多網民跳出來分享大廠的「加班文化」。

2021年內地電商巨頭「拼多多」22歲員工在凌晨下班後猝死，再次讓內地科技公司普遍存在的「996工作制」「加班文化」遭抨擊，開始有了年輕人「逃離大廠」的討論。今年4月，微信公眾號「深燃」發布文章《逃離大廠，我選擇體制內養老》內文提到，「互聯網大廠因為薪資和前景」對於圈外人來說仍有吸引力。但是越來越多人選擇公務員、事業單位和國企，因為壓力變小，閒暇之餘還能養花養貓，「從此活得更像人。」

職場的過勞問題在亞洲非常嚴重，日劇《我要準時下班》因此掀起許多討論引發許多人共鳴。(《我要準時下班》劇照 )

97後的「大蘋果」就是這樣想逃離大廠的年輕人。她在接受《香港01》記者訪問時提到，自己對進「大廠」工作並不心動，「我想當普通員工，身邊的人也是」，不過大學唸西班牙語、研究所念哲學的她認為，這可能也與自己的學科有關。97後「t0s」則向記者表示，比起「大廠」他寧願去相比下更沒有工作壓力的電子廠。

「大蘋果」和「t0s」的回答也反映出內地網絡熱詞：「躺平」流行的原因，如果要避免高度競爭引發「內卷」（過度競爭）、要當快樂「打工人」，遠離科網龍頭企業似乎是最好的選擇。

成為企業的螺絲：「花名制度」

除了加班文化，在這次的阿里性侵風波之中，科網巨頭的「花名」制度也成為討論的目標。阿里巴巴內部要員工都取不同本名的「外號」，例如馬雲叫做「風清揚」，阿里巴巴董事局主席張勇外號「逍遙子」此次性侵案爆發也讓「花名」是否掩蓋加害者以及相關主管身分一事引起討論。

阿里女員工投訴無門只能到阿里食堂派傳單，傳單上的名字都是公司內部人員的「花名」。（微博@趙宏民）

據了解，阿里巴巴過去員工還不多的時候，都以武俠角色取名，後來隨著公司快速擴張，開放員工自己取外號，稱作「花名」。截至2021年3月31日，阿里巴巴員工總數為251,462人，不能重名，要取的「花名」數字超越2021年杭州新生兒總數。騰訊則多以英文名字稱呼同事，網易也有「不用本名」的花名制度，成為科網巨頭獨特的文化。

虎嗅視頻日前發布的「虎學研究大廠」系列提到，花名制度是科網巨頭「量化控制手段之一」， 員工不再使用社會名字，進了公司的門你不再是你自己，是創造出一個「職緣部落」、重建個人身份的過程，批評是一種「企業文化屏蔽自我意識的精神狗牌」，也有許多網民聯想到宮崎駿動畫《千與千尋》，質疑為何要「沒收人的真實姓名。」

高薪、亮麗名片：科網巨頭仍有吸引力

在阿里性侵風波後，象徵開放的「破冰文化」（點擊全文）、團建活動都引發批評，逼迫員工陪酒等都成為網民熱議的話題。加上前述的「過勞文化」、「花名制度」，這些弊病，會否讓內地年輕人對進「大廠」（科網巨頭）有所遲疑?

95年後生的Tora認為，自己一樣會選擇大廠，「因為新人沒經驗，優先選擇大廠是一種保護，畢竟企業結構更完善。」Tora也提到，陪酒事件也不是什麼阿里專屬的企業文化，作為阿里人的身分發到網上去「至少看的人多一點，解決問題沒準還快一點」。

能進阿里巴巴等科網巨頭工作仍是許多人的目標，薪資和履歷考量至關重要。（AP）

23歲的小柳念的是社會學。他告訴記者，身邊的程序員（註：程式設計師）更多的選擇國際的大廠避免過勞問題，阿里跟華為不在選項之內，他也提到，選擇大廠的理由無非是工資。

今年三月份，中青校媒發佈的一份訪談內地5,868名大學生的「大學生求職力」問卷調查，互聯網行業仍舊是00後的首選，此外學生投出眼中最具創新力的公司：抖音母公司「字節跳動」居於第一位，華為第二、阿里巴巴跟騰訊則分居三、四。

根據《中國青年報》的採訪，大學生意向新興職業前幾名，包括在線（線上）教育老師（53.29%）短視頻/直播運營（51.3%）、全媒體運營師（43.36%）、大數據研究員（35.11%）都與互聯網行業息息相關。而仍舊有超過八成以上的年輕人希望進入互聯網行業工作。而到一線城市、龍頭企業工作仍是許多年輕人的目標。