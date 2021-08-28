劉曉慶范冰冰後最重「罰」　鄭爽徹底「社死」｜封面故事

內地女星鄭爽因偷逃稅，被上海稅務局行政處罰，連同追繳稅款、加收滯納金及罰款，總金額高達2.99億元（人民幣．下同）。與此同時，國家廣電總局「官宣」要封殺鄭爽，表明不得邀請鄭爽參與製作節目，並停止播出其已參與製作的節目。

鄭爽是繼劉曉慶、范冰冰後，內地第三位因偷逃稅被處罰的知名明星藝人。雖然罪名相同，但三人的下場卻差天共地。

與前兩者有所不同，鄭爽將會徹底「社死」，在內地再無翻身之日。



始於代孕棄養風波

鄭爽的「社死」之路，首先從代孕棄養風波開始。鄭爽被人爆料與前男友張恒在美國找代母秘密生子，其後網上流傳錄音，指鄭爽一家原本打算棄養一對子女，鄭爽本人甚至疑似親口說出「打（胎）也打不掉，我都快煩死了。」不過，遭受萬千指責後，鄭爽以強硬態度回應事件，未有否認代孕的同時，更稱已屢屢拒絕威脅曝光隱私的勒索，會率先維權。鄭爽強調，「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」（點擊閱讀全文）

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批評不斷星途戛然而止

當時鄭爽仍未被揭發有偷逃稅，但官方媒體已陸續開始對其口誅筆伐，隱隱吹起「社死」之風。其中中央政法委旗下的《中央政法委長安劍》在評論中直斥鄭爽的回應毫無悔意，「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國，這絕不是遵紀守法」、「作為公眾人物，幾度瘋狂游走在法律邊緣，把這樣錯亂的世界觀、價值觀、人生觀，置於眾目睽睽之下，貽害世風，這絕不是無辜！」

一石激起千重浪，官媒大量「負評」下，鄭爽被多個國內外品牌發布公告終止合作，連前身是「中國演藝名人公眾形像滿意度調查」的華鼎獎組委會亦決定，撤銷鄭爽的「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」，以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽稱號，並收回註銷其獎勵證書、獎杯。（點擊閱讀全文）

隨時間推移，鄭爽遭受到的抨擊愈發猛烈，甚至國家廣電總局在主管雜誌《廣電時評》微信公眾號上發表題為《代孕棄養者，德不優法不容》的評論文章，直接定性鄭爽是「境外代孕、曾欲棄養」，並表明「演藝人員私德有虧，無論作品如何，其本人在廣播電視和網絡視聽上的社會公德示範作用不會積極正面」、「我們不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往，堅決為廣大人民群眾提供健康向上螢屏聲頻」。（點擊閱讀全文）

再遭枕邊人揭發偷逃稅

正當深陷代孕棄養風波之際，與鄭爽關係勢成水火的張恒，再於網上揭發更多鄭爽的醜聞，當中包括有涉嫌偷稅漏稅，是壓倒鄭爽的「最後一根稻草」。張恒聲稱，偷稅漏稅並不是兩人之間的私人恩怨，「而是大是大非，偷稅漏稅是關乎每一個公民的切身利益」、「作為公民，我只能盡量地履行我自己的檢舉義務，我的清白交給我信任的國家稅務總局。」

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根據張恒公開的聊天記錄顯示，鄭爽拍攝《倩女幽魂》（現改名為《只問今生戀滄溟》）的最終片酬為1.6億元，鄭爽為了逃稅而將1.6億元分為多個合同執行，並與簽訂「陰陽合同」，令賬面顯示其片酬僅得4800萬元。（點擊閱讀全文）

鄭爽因代孕棄養風波而有道德上的爭議，但嚴格來說亦只是私事。然而，一旦涉嫌偷稅漏稅，鄭爽再無善後機會。官方媒道在報道指出，關於有人舉報鄭爽涉嫌偷逃稅問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。此外，北京市廣電局也啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

國家稅務總局隨後亦表明高度重視，要求上海等相關稅務機關通過「陰陽合同」等方式涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。（點擊閱讀全文）

正式宣告「極刑」

及至8月27日，國家稅務總局辦公廳發出通報，指上海市稅務局第一稽查局已查明鄭爽偷逃稅案件。鄭爽在2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元（人民幣．下同），偷稅4526.96萬元，另有其他少繳稅款2652.07萬元。鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。國家廣電總局同日發出通報，宣布不得播出涉案電視劇《倩女幽魂》，並且各所有機構平台，都不得邀請鄭爽參與製作節目，亦要停止播出鄭爽已參與製作的節目。（點擊閱讀全文）

然而，同樣是偷逃稅，論下場，鄭爽遠比劉曉慶、范冰冰嚴重，現時仍能偶爾見到後兩者在鏡頭前出現。范冰冰在2018年因偷逃稅一事被查，最終被追繳稅款、滯納金及罰款共計近9億元。至於劉曉慶，她在2002年被查出偷逃稅1458萬元。由於數額巨大，劉曉慶隨即被公安機關逮捕，並自2002年6月起被關在北京秦城監獄長達422天。劉曉慶在2003年8月16日獲得取保候審，期滿前收到檢察院的不起訴書，宣告無罪。

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內地女星劉曉慶。（視覺中國）

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鄭爽之所以會被「社死」，一方面是代孕棄養風波的「餘威」，更重要其偷逃稅罪無疑屬於「頂風作案」。

官方不能容忍「頂風作案」

事實上，范冰冰事件後，國家稅務總局已下令要徹查及展開追稅行動，呼籲「影視企業及相關從業人員」須在2018年內到主管稅務機關補繳稅款，可獲免予行政處罰，不予罰款，否則會嚴肅處理。

劉曉慶、范冰冰現時仍能偶爾見到可在鏡頭前出現。（視覺中國）

按照上海市稅務局發布的新聞稿，2018年曾有「規範影視行業稅收秩序」，而鄭爽是被發現在2019年主演電視劇《倩女幽魂》中大搞「陰陽合同」，未有納稅申報實際取得的1.56億元片酬，另外其他演藝收入亦有偷稅、少繳稅款。新聞稿指出，鄭爽在2019年至2020年間，未依法申報個人收入高達1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

由此，鄭爽與范冰冰一樣，同樣都是初犯、行政處罰，不會被追究刑事責任。但事已至此，鄭爽的星途，乃至其在內地的人生，可說是正式告終，徹底「社死」。