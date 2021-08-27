鄭爽逃稅｜微博帳號突解封　鄭爽發致歉信：按時補交稅款繳納罰款

上海市稅務局第一稽查局查明鄭爽偷逃稅案件，指其在2019年至2020年間，未依法申報個人收入1.91億元（人民幣．下同），偷稅4526.96萬元，另有其他少繳稅款2652.07萬元。鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。



身陷「代孕棄養」風波和逃漏稅的鄭爽已被徹底封殺，其新浪個人微博亦被停用，且清楚寫明是「永久禁言」。不過，鄭爽微博帳號於周五（27日）下午5時突然解封，她更貼出當日凌晨3:15寫好的致歉信，稱自己接受這稅務部門對她的處罰決定，又承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。



鄭爽通過微博發出致歉信，承諾會按時補繳稅款、繳納罰款。（微博）

鄭爽在致歉信中稱，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，她沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。「在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。」

她表示，稅務部門依法對其作出了行政處罰的決定，她接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

鄭爽又反省稱，自己每一步成長都離不開國家的培養；身為公眾人物，她獲得的一切都來自於大家的關注。因此會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。「我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！」

據此前報道，上海市稅務局指出，經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。同時查明，鄭爽另有其他演藝收入3507萬元，偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1034.29萬元。以上合計，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

上海市稅務局將對她追討稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億人民幣。同時廣電總局亦發文宣布，強調影視機構不得鄭爽參與製作節目，更要停止播出她過去參與製作的節目。

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另外，張恒作為舉報鄭爽涉嫌逃稅漏稅的人，經過有關單位調查，指他是負責《倩女幽魂》這個項目的經理人，指他涉嫌策劃了1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，所以上海市稅務局第一稽查局已依法對他進行立案檢查，並將依法另行處理。