不能再靠大資本家反美帝　官媒力捧網文是風暴前夕第一張大字報？

一篇網絡自媒體文章日前從民間輿論場進入官方主流媒體的視野。多家官媒8月29日集中轉發一篇自媒體評論文章，文中指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作，是一場「深刻變革」，或者說是一場「深刻革命」，並稱阻擋這場變革的「將被拋棄」。

這篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的文章最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表，但過後被人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網、中青在線、中新網、環球網等眾多官媒轉發。



文章說，從螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命。

中國演員趙薇（中）遭封殺，官方整肅娛樂圈的目的，引發了廣泛猜測。（微博@趙薇）

「變革將盪滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸」。文章如是說。

文章指出，中國面臨着越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，「通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，這場深刻變革正是為了應對美國已經開始對中國發動的「野蠻而兇猛的攻擊」，如果此時還要依靠大資本家作為反帝國主義、反霸權主義的主力，那麼就會像當年蘇聯一樣。

李光滿8月30日在所發的文章中寫道：「各大央媒集中統一刊發一篇來自公眾號自媒體的文章十分罕見，顯然是新聞宣傳主管部門和網信主管部門的統一安排，由此形成了非常強勢的宣傳效應。」也就是說，這篇文章可能代表了官方意思，至少是契合了官方的意思。

李光滿原是《華中電力報》(2012年已停刊)的總編輯，這位作者之前還寫過一篇文章，給張文宏扣上了「投降主義」的帽子，指責上海市新冠病毒臨牀救治專家組組長張文宏的「與病毒共存」論是投降主義，必須堅決反對。他在文章中說，張文宏只是一個普通醫生，卻成為有一定輿論影響力的網紅，經常發表一些言論，左右以至引導輿論，為某種輿論方向帶節奏，「我們不禁要問，他到底是誰？」，並指「張文宏的『與病毒和諧共處』論可以休矣，張文宏的『向病毒投降』論可以休矣！」

張文宏「世界要學會與這個病毒共存」的說法，引來了批評聲音。（視覺中國）

但問題在於，張文宏從來沒有說過要向病毒投降，縱觀張文宏的發言，從頭到尾都沒有說過，要放棄中國既有的精準疫情防控模式，向病毒投降。相反，他支持如必要則果斷定點管控，也認為病毒出現的地方，要「讓城市慢下來」，同時積極宣傳打疫苗。至於最受爭議的「世界要學會與這個病毒共存」，結合上下文看，其實意思很明確，就是病毒的長期存在，不以人意志為轉移。這是一個事實判斷，而並非一些自媒體所歪曲的，準備以放任的態度和「病毒共存」，更不是「向病毒投降」。

回到本文開頭討論的話題，上述文章被官媒廣泛轉發也引起了普遍關注，支持者認為，那是「時代所需的正能量」，「烏煙瘴氣太久了，靜待風清氣正的那一天」。不贊同文章觀點的網民則留言稱，「看完後後背發涼」，「這算運動開始的第一張大字報？」。也有論者指稱李光滿為「極左派人士」，認為他發布的消息，不太值得作為參考：「他的每篇文章的真實性都有很大缺失，例如之前發了一篇抨擊張文宏的。」

中國演員趙薇（中）遭封殺，官方整肅娛樂圈的目的，引發了廣泛猜測。（微博@趙薇）

此外，海外輿論場有人把這篇文章視為「新文革」開始的信號之一，有人甚至將這篇文章與姚文元於1965年寫的、拉開文革序幕的《評新編歷史劇》相提並論。觀察人士指，上述自媒體文章進入官方輿論場，確實值得觀察，但將之上升為又一次文革信號，恐怕也是小題大做，同樣也有「上綱上線」的嫌疑。

值得一提的是，官媒在轉發上述文章的時候，選擇性地刪除了部分政治色彩強烈的語句，比如，作者將螞蟻集團、滴滴公司稱作「大買辦資本集團」，且「走向了社會主義的對立面，走向了人民的對立面」，這場變革就是要「對這些社會毒瘤、對這些買辦資本集團進行清理、整治」。這些內容不見於官媒轉發的文章中。

無論如何，一場涉及輿論圈、資本圈，甚至更廣闊領域的整肅，似乎已經驟然而至。