鄧炳強不點名涉國安法「主腦人物」推動「顏色革命犯罪行為」

保安局局長鄧炳強今日（27日）在撲滅罪行委員會會議結束後表示，港區國安法實施已一年多，有143人涉違反國安法被捕，當中81人被檢控，已有3人遭定罪。



鄧指隨着法庭審訊，更多案情在法庭曝露，市民會更加睇清2019年反修例風波發生的事情，「唔係好單純一啲年輕人出嚟發聲」。他不點名指有經營媒體被捕人士勾結外國勢力，是事件的「主腦人物」，有心推動危害國家安全事情，進行「有組織性類似顏色革命的犯罪行為」；又不點名指協助被捕人士進行法律訴訟的612基金，在宣布會解散後仍展開籌款行動，質問「咁樣係咪臨解散前撈一筆油水呢」，如涉及「洗黑錢」等警方會執法。



鄧炳強表示，國安法案件中已有3人遭定罪，涉分裂國家、恐怖活動及勾結外國勢力顛覆國家政權罪。他不點名提到在審訊中，一名營運媒體的「主腦人物」被揭勾結外國勢力，令兩名被告展開行動。鄧炳強認為從相關案件，2019年反修例不是單純年輕人反對，形容是進行「顏色革命犯罪行為」。

隨住更加多案情喺法庭透露，大家更加睇清楚，2019年發生的事情，唔係好單純一啲年輕人出嚟發聲，而係有啲主腦人物有心係想危害國家安全，有組織性類似顏色革命的犯罪行為。 保安局局長鄧炳強

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不點名批「612基金」解散前「撈油水」

鄧又不點名批評「612人道支援基金」宣布結束前，籌錢幫助「黑暴人士」進行法律訴訟，「咁樣係咪臨解散前撈一筆油水呢？」被問到「撈油水」指控證據，他解釋一個組織解散前仍要求市民捐款是「奇怪現象」，他相信市民心中自會有所判斷，重申有證據的話，如涉及「洗黑錢」等，警方會執法。

上周有一組織，呢個組織（過往）最主要係籌錢，嚟幫黑暴被捕人士嚟進行法律訴訟。我唔知佢哋有冇幫違反國安法被告進行法律程序，但亦都留意到呢個團體宣布嚟緊會解散，但亦都宣布叫人捐一個好大額數字，咁樣係咪臨解散前撈一筆油水呢？ 保安局局長鄧炳強

促組織收國安處信後如期提交資料

支聯會多名常委前日（25日）接獲警方國安處信件，要求他們根據《國安法》第43條提交資料，包括自2014年起在香港涉及成立「華人民主書院」、「中國維權律師關注組」、中國領域外及台灣政黨、組織，與及黎智英助手Mark Simon相關等活動、與及透過通訊科技聯繫等活動。信中指明，需要提供的資料涉及活動名稱、目的、舉行日期、時間及地點、負責人、資金來源和開支等。

鄧炳強確認國安處近日發信，強調有關組織如未能按期限提交資料，或有虛假資料即屬違法。

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鄭松泰遭雙重DQ 鄧炳強：睇做過啲咩

鄧炳強為候選人資格審查委員會成員之一，就熱血公民立法會議員鄭松泰被否決資格並失去議席，鄧炳強以保密原則拒透露實際肇因，僅指會檢視個案是否擁護《基本法》、是否效忠、「做過啲咩」等。

身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超昨（26日）宣布，循立法會組別登記的熱血公民議員鄭松泰被認為不符合擁護《基本法》，因而不符合參與選委會資格，連帶DQ立法會議員席位。