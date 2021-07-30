夏寶龍講話全文曝光　點名斥《蘋果》「毒媒」　顏色革命必將慘敗

國務院港澳辦主任夏寶龍今月16日出席全國港澳研究會「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會，回顧國安法一周年實行情況、對香港管治者提出「五個善於」的要求，以及對香港未來的「四個期盼」等。

《紫荊》雜誌今日（30日）刊出夏寶龍完整致辭，其中在「回顧」部分，未公開的內容包括更詳細地描述修例風波期間的暴力事件，稱當時在「大街上大聲講一句普通話，人身安全都可能受到威脅」；他又特別點名讚揚，香港執法機關依法查處了「反中亂港最大『毒媒』《蘋果日報》」。



指一年前「說句普通話都會受到人身安全威脅」

對於國安法立法前的狀況，夏寶龍在完整版致辭中描述得更細緻：「他們公然叫囂『香港獨立』、打出『港獨』旗幟、鼓吹『武裝建國』『廣場立憲』；他們公然侮辱和焚燒國旗，污損國徽，撕毀香港基本法，衝擊中央駐港機構，暴力攻佔、打砸立法會大樓；他們公然乞求外國制裁中國、制裁香港，甚至叫囂『為美國而戰』，企圖顛覆香港特別行政區政權、搞港版『顏色革命』……持續發生的暴力活動造成3,000多人受傷，致使港鐵1979年開通以來首次全線停運，暴徒撬起來的磚頭可填滿48個籃球場，拆下來的欄杆連起來有125座香港國際金融中心二期大廈那麼高……一年前，在香港大街上大聲講一句普通話，人身安全都可能受到威脅。」

夏寶龍指，國安法的立法「向世人宣示，任何勢力妄圖在香港搞『顏色革命』，都是癡心妄想、自不量力，必將慘敗！」

就愛國者的問題，夏寶龍在完整版致辭中引述國父孫中山的說法，指「做人最大的事情，就是要知道怎麼樣愛國」，讚揚：「香港國安法實施後的首個全民國家安全教育日，香港五大紀律部隊集體使用中式步操，『忠誠護國安、勇毅保家安』的口號響徹雲霄。」

談到國安法執行情況，夏寶龍提到特別行政區執法機構「依法查處犯下嚴重罪行的反中亂港最大『毒媒』《蘋果日報》。在國安案件審理中，國安指定法官對香港國安法有關規定的理解、適用更加清晰準確，執行更加堅決。」