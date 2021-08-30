多家官媒轉發評論：美國對中國發動顏色革命　中央整治各領域應對

多家官媒29日（周日）集中轉發一篇自媒體評論文章，文中指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作是一場「深刻變革」。

文章更指，美國正「力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，這場深刻變革正是為了應對美國已經開始對中國發動的「野蠻而兇猛的攻擊」。



評論文章最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表，題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》其後《人民日報》、新華社、《解放軍報》、中央電視台、《中國青年報》和中新社等主要官媒都在網上轉發這篇評論。

文章首先大篇幅講述內地近月整治娛樂圈亂象的措施，包括整治飯圈、處罰鄭爽、下架封殺趙薇和高曉松等。圖為趙薇在威尼斯舉行的第73屆威尼斯電影節。（圖源：VCG）

文章首先大篇幅講述內地近月整治娛樂圈亂象的措施，包括整治飯圈、處罰鄭爽、下架封殺趙薇和高曉松等，然後指出「從螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在告訴我們，中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

文章稱，「這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革」。文章還說，「變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地」。

文章又表示，中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，「正在對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。這場深刻變革正是為了應對美國已經開始對中國發動的「野蠻而兇猛的攻擊」。