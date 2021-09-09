韓國瑜訪美上演「王子復仇記」　兩年過去能再刮起「韓流」嗎?

9月8日，國民黨籍前高雄市長韓國瑜在臉書（Facebook）公布其接受美國芝加哥僑胞邀約演說的訊息，台灣媒體更指出他已人在美國。

這趟旅程之所以受到台灣輿論的關注，或許也是2019年10月台灣總統大選前他因「時間因素」，最終無法訪美後的一次「王子復仇記」。過去韓國瑜對海外華僑的號召力曾引發熱議，兩年過去，經歷總統大選落敗、高雄市長之位遭罷免，他的號召力是否仍在?亦引發外界關注。



新一輪藍綠博弈中的海外戰場

對於韓國瑜接受「全美台灣同鄉聯誼會」邀請，預計在9月17日至19日召開的第43屆年會上發表演說，並參與「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與因應」座談，根據《聯合報》取得的資訊，除韓國瑜外，該單位還預計邀請馬英九、趙少康、以及四位國民黨主席候選人，就連獨派中反對蔡英文甚力的彭文正也赫然在列。對這場活動，綠營粉專不意外第一時間即群起嘲諷之，但就韓國瑜的政治能量、乃至於藍綠競爭格局而言，此行或有不同的意義。

韓國瑜宣佈接受芝加哥僑社邀請，參與「全美台灣同鄉聯誼會」第43屆年會並發表演說，引起台灣媒體一陣關注。（Facebook @ 韓國瑜）

從訪問性質來說，雖然韓國瑜表示，此行主要是陪兒子到加拿大唸書順便去美國，但瞄準僑胞群體的意圖也難以掩蓋。僑胞是韓國瑜非常重要的政治基礎，不論是2019年2月星馬之旅、3月港澳深圳行程、4月美國東西岸之旅，還是韓國瑜在該年6月正式參選總統後的「穿雲箭」、以及10月其夫人李佳芬赴越南、菲律賓訪問，針對的客群都是僑胞，海外僑胞對韓國瑜支持的力度，向來十分強勁，因此這次演說，勢必受到矚目。

全美台灣同鄉聯誼會成立於1978年，下轄24個分會，在定位上是以台籍人士為主，不同於19世紀就成立的擁有悠久歷史的各中華會館、中華公所，但全美台灣同鄉聯誼會長年反對台獨的立場，又使其不同於海外獨派組織（如全美台灣同鄉會），該會更曾因組團訪問大陸，而被蔡英文政府撤除11人的僑委會名譽職位。近期，台灣僑委會委員長童振源也正在美國訪問，除了為各大城「台灣華語文學習中心」揭幕外，也積極會晤各處僑社，韓國瑜此時赴美與僑胞交心，不僅時間點上與童振源高度疊合，更隱含藍綠競逐的跡象。

雙十將屆 韓流再起？

最關鍵的問題是，韓國瑜訪美演說，是否意味着他是否有可能「出口轉內銷」復出？從時間點來看，現在正值國民黨主席選舉進入白刃戰的最後階段，韓國瑜未參選之餘，還擺出了不沾鍋態度，觀望態度濃厚，而他選擇另闢戰場、經營海外支持者，不啻為一個可行的選擇，畢竟即將到來的2022年台灣九合一選舉，韓國瑜不可能毫無發揮空間；再加上，民進黨政府正在推動將蔣介石銅像移出中正紀念堂、駐外館處更名、以及將雙十節塑造成「台灣國慶日」（Taiwan National Day），此時拜訪海外親藍營的僑胞團體，還可塑造同仇敵愾感，凝聚支持。

韓國瑜2019年訪美，4月13日晚間出席洛杉磯僑宴時，對現場700名僑胞喊話，「回台灣投票，捍衛中華民國」。（中央社）

從藍綠各自政治議程的交集來看，值此雙十節前的波濤，海外舞台確實是一個施力點，尤其今年正逢中華民國110年，是逢五逢十的大節，打算歡慶的僑社必不在少數，韓國瑜還可以藉這趟旅程向僑胞表達謝意，鞏固他「願為中華民國粉身碎骨」的形象。

但是，無論如何，韓國瑜訪美的政治影響最終還是取決於內銷成果。以他過去的經驗來看，2019年4月高雄市長任內曾訪美，9天的行程跑遍東西岸，不僅經營僑胞、僑社，還與美國涉華史政學界（哈佛、史丹佛）有所交流，當時佔據媒體很大的版面，也讓他更有底氣在回台後不久即宣佈參選總統。這次的訪美主要行程，目前揭露的只有在芝加哥僑社的演講，雖不若2019年初那樣盛大，但也有「離岸試水温」的特點，如果海外僑胞支持度夠穩、聲勢夠大、理由夠強，他「感謝」完之後重出江湖的可能性也會提高，不過，一切都還須觀察後續政局走向。