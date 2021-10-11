習近平蔡英文針鋒相對　台灣現狀能維持多久？

撰文：評論編輯室
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上周六（10月9日）國家主席習近平也在「紀念辛亥革命110週年大會」發表講話，強調台灣問題必將隨民族復興而解決，統一是中國全體國民的希望，並重申「和平統一，一國兩制」是處理台灣問題的基本方針。翌日台灣總統蔡英文發表了講話，當中提及兩岸關係的部分強調台灣希望和平維持現狀，並提出「四個堅持」。在台海關係緊張的當下，兩岸在此敏感日子的表態都值得仔細留意。

從雙方的表態上總結，分歧可謂相當巨大，要求同存異的確存在不少的困難。最大的分歧是，蔡英文的表態明確的提到台灣雖然不冒進，但希望「維持現狀」。換言之，綠營的意思是即使不具體提到「法理台獨」，也堅拒統一，形成「現實台獨」。然而，習近平的講話中卻清楚地表示統一要隨民族復興一併解決，也就是說中共不會接受台灣永遠處於一個不清不楚的位置。即使此刻無法統一，但也必須向著統一的方向前進。中國舉行辛亥革命

110周年紀念大會：（點擊瀏覽大圖）

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和平是現存唯一的共識

在眾多分歧中，兩岸的共識幾乎只剩下了「和平」。然而，在雙方的語境和現實行為中，這個「和平」也並非是絕對性的。蔡英文一邊說希望大陸克制及維持和平，卻又不忘指「我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心」。另一邊廂，雖然大陸指「和平統一、一國兩制」是對台的基本方針，但卻又指「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心」。現實上，大陸在台海的戰力仍不斷上升，戰機亦周不五時飛越台灣。這都反映雙方都有準備好武力衝突的情況。

因此，儘管雙方仍然強調「和平」，但武統似乎仍然在選項欄之中。面對可能出現的武力危機，台灣的做法是強調意識形態的冷戰思維，期望能在國際上引起關注成為西方國家的棋子，以達到維持現狀的目的。然而，中共多次強調，台灣是中國內政問題不容干預。台灣試圖找尋國際壓力去解決問題，正是最為挑起大陸警誡以及製造台海危機的「元凶」。就正如2019年香港部分人所打的國際線一樣，台灣如果繼續試圖繼續國際手上動腦筋，恐怕將更為收緊中共對台灣的空間。

國際社會能救台灣嗎？

更重要的是，將賭注押在國際線並不合乎台灣的利益。蔡英文以國際社會愈發關心台灣問題而津津樂道，日前更在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文。然而，假使現在國際壓力足以保住台灣的所謂主權，但亦不見得國際壓力可成為台灣永遠的擋箭牌。多年前，美國前國務卿希拉里就曾被《維基解密》公開其郵件指讓大陸吞併台灣以換取中國撤銷一萬億美債「是個聰明的做法」。在中美意識形態對抗高漲時，台灣的重要性被美國等西方國家抬到很高，然而一旦美國的意識形態對抗退潮，務實地與中國交往，台灣便難以避免成為尷尬的「棄卒」。

近來中美關係有重歸正常的傾向，雖然這距離說中美角力完結還很早，但足以證明美國不得不放下意識形態之爭務實面對中國。更重要的是，在未來幾十年，可以預計中國的崛起和發展將會更快。隨着中國實力愈發增強，美國等西方國家將更不得不現實面對中國，屆時美國將更難以保證台灣能「維持現況」。

在這「百年未遇之大變局」，台灣期望能依賴國際線「維持現況」是不切實際的。台灣不能不思考，在中共視統一為「最終底線」的前提下，怎麼才是最合乎台灣人民的道路。

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