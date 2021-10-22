拜登一度認「協防台灣」　美國稱遵「一中政策」只為麻痺北京？

美國總統拜登（Joe Biden）10月21日稱美國將協防台灣，並稱美國有協防台灣的承諾。白宮其後表示，美對台政策沒變。

相對於特朗普（Donald Trump）政府末期試圖在台灣問題上的暴走「破局」相比，拜登政府明顯更加謹慎，試圖使中美圍繞台灣展開的政治博弈保持一種「鬥而不破」的狀態。特別在近期，當北京加大在台海的軍事力量部署，軍機以臨戰狀態大規模突入台灣空域，展示出不惜一戰也要遏制台灣從中國獨立出去的意志後，為防止局面走向失控，拜登政府開始主動尋求和中國大陸就台灣問題達成某種協議。



本月5日，在白宮接受記者關於台灣的提問時，拜登（Joe Biden）親口表示說：「我跟（9月10日通話時）習近平談到了台灣，我們同意我們將遵守台灣協議，我們的情況就是這樣。」差不多同一時間，白宮發言人也說，美國也在與北京「進行私下的接觸，通過外交渠道傳達明確的訊息」。另外，負責美中兩國國安問題的高級官員沙利文（Jake Sullivan）和楊潔篪近期在瑞士見面，台灣問題也是雙方會談的一個重要內容，美方在會談中重申會繼續堅持「一中政策」。

拜登在台海實施「鬥而不破」的政策，無意與中國攤牌。(美聯社)

拜登提名的駐中國大使伯恩斯( Nicholas Burns)昨天在參議員提名聽證會上反覆強調堅守一個中國政策的重要性，表示一個中國政策是遏阻中國大陸對台灣動用武力的最明智、最有效的方式，也再次說明拜登政府在台灣問題上無意於與中國「破局」攤牌的想法。台灣國安會秘書長陳明通說蔡英文任期內兩岸不會開戰，也側證了這種可能，一般認為，基於美台情報共享機制，台灣已經從美國得到了中美就台灣問題達成的相關默契。

另一方面，也必須注意到，雖然拜登主動尋求與中方就台灣問題達成了某種默契，但美國不僅沒有放棄利用台灣這顆戰略棋子，反而仍在各方面不斷加大對台灣問題的介入力度，包括在政治外交上給予台灣更多官方支持，加大在區域的軍力力量部署，軍方高級將領就台灣問題頻頻表態等等。

10月21日，拜登在接受記者「如果中國攻擊，美國是否將保衛台灣」的問題時，也明確表示如果中國方面可能對台灣進行「軍事侵略」，美國準備「保衛台灣」，這是拜登第一次就台灣問題對內做如此清晰的表態。

有評論認為，因為拜登政府僅僅追求的是在政治和軍事上的不會破局，並沒有放棄在台灣問題上跟中國大陸進行軍事上的對抗，這也就意味着，在已經賣給了台灣大量武器之後，未來美國還將會賣給台灣更多的武器，在已經推行印太戰略、跟英國澳洲結成軍事同盟，以及慫恿日本、韓國介入台海局勢之後，接下來美國仍然會以結盟的方式在軍事戰略上對中國步步進逼。

解放軍針對台海進行軍事演練。（中國央視截圖）

而伯恩斯在出席參議員聽證會上反覆強調美國應該堅持一個中國政策的同時，還認為美國應該在印太地區加強軍事存在，以及應該堅定地加大對台軍售力度，以協助台灣提升不對稱防衛戰力，把台灣變成一顆「難以敲開的堅果」。

這一表態也意味着，拜登政府雖然在政治上對中方讓步，回到了美國版的「一中政策」，與此同時卻準備在軍事上繼續擺出咄咄逼人、準備以武力介入台海局勢的姿態。拜登的「鬥而不破」是一種在「破」的邊緣遊走的政策。

而美國對台灣的政治外交支持，與華盛頓政客們聲言的「軍事保護」和美台因為對抗中國需要不斷加深的聯繫，又必然會進一步刺激台灣的台獨意識，會讓台獨分子在推進法理與實質台獨的時候更有恃無恐，並嚴重消耗中國大陸的政治、外交與軍事資源，從而對中國繼續崛起構成重大牽制，就如習近平在紀念孫中山去世110周年講話上說的，成為「實現民族復興的最嚴重隱患」。

對中國大陸來說，無論美國加大軍事介入台灣的力度，還是台獨在美台互動中繼續發展，都對中國國家主權、安全與發展利益構成了嚴重威脅。之前，當兩岸軍事力量差距不大，解放軍還尚未能在台灣海峽對美軍形成反介入能力，中國大陸也尚不急於完成兩岸統一時，美台這種「鬥而不破」的邊緣政策還不至於有引起衝突的風險。但是隨着中國大陸在軍事上對台灣形成壓倒性優勢，並在台海取得相對於美國的局部軍事優勢，尤其當台灣問題嵌入中國政治周期變化併成為一個決定變化的重要變量，這種「鬥而不破」的邊緣政策就非常脆弱了。