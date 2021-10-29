從簽署和平協議到「求同尊異」　國民黨推新政綱賣什麼藥？

國民黨周三（27日）召開中常會，通過新版「政策綱領草案」，首度將氣候變遷、動物權，納入新政綱當中，在兩岸政策部分，則新納黨主席朱立倫主張的「求同尊異」，這份新政綱預計在周六（30日）的國民黨全代會中通過。



國民黨文傳會副主委林家興對外說明，稱將延續過去黨章與黨綱的規定，包括堅持九二共識、一中各表、反台獨、反一國兩制等基調，同時也將朱立倫所主張的「求同尊異」正式放入政綱中。

毫不意外地，國民黨在這份新版政策綱領草案中宣示黨將遵守《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》等相關法律規範處理兩岸關係，始終堅決反對「台獨」及「一國兩制」，堅決捍衛中華民國主權及自由地區民主憲政體制，並延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及馬英九8年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在九二共識、一中各表的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」，開展各項有利於兩岸和平穩定發展的工作。

事實上，於黨內通過「政策綱領」已然成為歷任國民黨主席宣示入主大政的起手式，由於頒佈各版本政綱「儀式感」極強的特性，又往往隨着黨中央換屆領導而「人亡政息」，導致如今政策綱領的宣示象徵大於政策引領成為一類消極過程。

朱立倫競選今屆黨主席期間多次與時任黨主席江啟臣交鋒九二共識，惟馬英九認為，他看不出來朱江二人的論述有何具體差異。（多維新聞）

從簽署和平協議到求同尊異

回顧2016年國民黨下野，時任黨主席洪秀柱銜命通過新黨綱決議案，把「和平協議」納入黨綱一部分，用以對抗民進黨「台獨黨綱」。彼時洪秀柱樂觀認為，和平政綱的出現是為了追求台海永久和平，並讓兩岸和平制度化，並且於政綱內容加入「積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性」等文字。

然而，洪秀柱版本的和平政綱，只有提到九二共識，卻未出現一中各表，而一中各表又只出現在總論之中，這引起了國民黨內部分不同意見。當時剛卸下台灣副總統職位的吳敦義認為九二共識一定跟一中各表聯合，彼時方經歷敗選的朱立倫則稱九二共識一中各表就是基礎。顯然，國民黨人在一中各表的問題之外，還有「一綱各表」的分歧。

時至2017年8月，吳敦義接任國民黨主席，照例頒佈「新版政綱」作為其黨中央的政策宣示。引人矚目之處在於吳版政綱直接刪去「深化九二共識」，拉回到九二共識、一中各表，並去除和平協議4字，儘管當時同樣引發不少黨內反對聲音，但吳敦義堅定修正的立場並未改變。

隨後，國民黨大敗2020年台灣總統大選，江啟臣在時移勢轉下接任國民黨主席一職，並成立改革委員會研討兩岸論述，其認為九二共識近年的模糊與彈性空間一再受到壓縮，造成九二共識在台灣內部受到誤解，「這並非國民黨單方面的問題」，順勢提出「憲法九二」（指九二共識是以《中華民國憲法》為基礎的九二共識）作為九二共識的變體，遭疑立場動搖、錯誤理解，甚至是變相不再接受九二共識原意。然而，江啟臣兜兜轉轉了一年多的黨主席任期，始終無法將新創的憲法九二說清楚，終於論述落敗。

爾今，朱立倫將其過往倡議的「求同存異」改良成「求同尊異」納入政綱，這一舉措並不讓人意外，然而其繼續將反對一國兩制納入政綱，並刪除前主席馬英九、吳敦義時代「維持不統、不獨、不武的現狀」等字眼，則猶如一首未譜完的曲子嘎然而止。

台灣學界不乏認為，談任何事北京都會在後面加上「共議統一」，已經無法再裝模糊，甚至「中華民國」對北京而言都會被視為「台獨」。（中央社）

國民黨如何尊兩岸的異

綜觀2016年迄今歷任國民黨主席的兩岸論述，儘管都言稱兩岸要互信、要對話、要和平，但現實是各個版本各吹一把號，莫衷一是。尤其政策綱領僅作為單方面宣示，不若「連胡五項願景」系由國共兩黨共識而成，具有更堅實的政治基礎，政綱在三番兩次不一程度的調整後，期間甚而不容「深化九二共識」字眼，這曲折的變動對於過去幾年早已失去政治互信的國共關係無疑是雪上加霜。

其次，朱立倫主張「求同尊異」，兩岸在「求同」方面自然沒有問題，「尊異」在精神與概念的理解上也沒有多大問題，但「尊」的學問就大了。這一個「尊」字是什麼意思？代表擱置爭議？還是理解爭議？諸如國民黨一直以來在反台獨之餘，不忘連帶附帶反一國兩制，其間的「反」已然是立場表態，若國民黨針對一國兩制的態度是一個明確的「反」字，所謂的「尊異」當如何在此酌情體現？

再者，國民黨做為台灣最大的在野黨，同時也是反獨、傾統的最大政治勢力，應該要有企圖、有能力擔當領銜研擬一套以台灣利益版本為依歸的兩岸和平統一方案，而非任憑兩岸統一的劇本逕由中共獨家詮釋，不正是以國民黨為首的泛藍群體棄守多年，統一在台灣如今才被劃上了唯有紅統的顏色？台灣人於焉認定的兩岸統一情狀，只有被征服，而非兩岸和合的時刻，終使台灣人聞統色變，對於統一毫無想像，也毫無希望。

值得一提的是，朱立倫版的政綱草案，刪除了「維持不統、不獨、不武的現狀」字句，這是否暗示了朱立倫有意停止國民黨在兩岸關係與論述上的長年滯留，甚將推進兩岸關係於新定義的現狀，留待觀察。