雲南瑞麗四度封城　市長稱「不需要援助」居民網上求援輿論兩重天

雲南瑞麗，這個位於中緬邊境原本並不引人關注的中國邊陲小鎮，從去年9月至今經歷多達五輪疫情、先後四次封城引發關注。近日引發輿論熱議的，則是當地政府前官員網路發文為當地民眾呼籲外援，遭遇現任官員駁斥，甚至影射其文章為「謠言」。



10月28日，曾經在瑞麗掛職擔任副市長的作家戴榮裏，在個人微信公眾號「五千裏江山」發文《瑞麗需要祖國的關愛》，「疫情，無情地劫掠着這個城市，一遍又一遍，榨乾了城市的最後一絲生機」，「恢復生產和必要的經營顯得十分急切。政府應該總結經驗教訓，兼顧大局和局部、民生和管控的各個側面，綜合考慮治理方案。求生重在自救，恢復生產和貿易是十分必要的」。

戴榮裏為瑞麗這個邊城公開請命的文章發表後引發強烈反響，卻遭瑞麗現任市長尚臘邊指「不代表組織」並稱「暫無需要外界援助」，並稱內容「是四五年前的一些資料」。瑞麗市委10月29日召開新聞發布會，尚臘邊更要求大家「自覺抵制謠言」，「打贏疫情防控阻擊戰」

戴榮裏隨後連發兩文駁斥，「如以各種名義想阻止我發相應文章的，請免開尊口!!!」「瑞麗不需要支援，不需要幫助，人民不需要嗎？說你文章的資料過期暫時不用支援，你說是不是胡扯？」戴榮裏對媒體表示，自己再發聲，是因為對方回應「起碼與事實不符」。他說，「我為我的文章負責，也為我本人的聲譽負責，我不會輕易說每一句話的，我寫的就是老百姓的正常訴求」。他強調要有道德良心，「假如那裏的老百姓就是我們的爹娘，你會無動於衷嗎？或者你是一個平民百姓，你是不是也感同身受？」

近一年來，中國雲南瑞麗因為疫情已經四次封城，圖為姐告國門社區封閉管理區域指示牌。（人民視覺）

與現任官員口中的「一片太平」不同的是，此前的10月24日，在中國國務院新冠疫情聯防聯控新聞發布會的媒體直播間裏，大量雲南瑞麗網民留言表示希望外界能關注瑞麗的情況。他們說，在當地工廠停工、商業停業、貿易停擺的情況下，普通瑞麗人承受着巨大的壓力。

10月1日以來，人民網「領導留言板」上，與瑞麗有關的留言多與當地隔離造成的民生困局有關，「因為疫情原因，很多做生意和打工的老百姓沒有經濟收入，又因為疫情防控難以離開瑞麗」「希望儘快恢復復工復產。」「在瑞麗市姐告月亮島進行隔離……核酸報告一切正常，還不能給予出隔離房……隔離滿21天已經繳費一次，現在需要進行第二次繳費。」

《澎湃新聞》10月29日引述瑞麗一名翡翠商人說，疫情之下自己的生意停滯，1歲多的兒子已做74次核酸，平均兩天做一次核酸。他另一個孩子還在上幼兒園，因疫情從2021年6月停課至今。他說疫情管控對當地的餐廳等行業衝擊很大，自己的積蓄也維持不了多久，長時間封控，大家心裏承受不住。這名商人還表示，他想帶家人離開瑞麗，但每個小區（社區）只有兩個「離瑞名額」，據他所知，排隊的大有人在。

如上可見，即便戴榮裏文章中有感性化描述的不盡客觀之處，瑞麗因為疫情封控導致民生困境的現象亦不容否定。以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。在「國家治理體系和治理能力現代化」被中共高層作為改革目標提出已經八年的今天，諸多中共地方官員面對負面爆料或者批評，不是反思治理手段的需要改進之處，而是動輒以「謠言」來規避不足的存在，除了暴露官員難以祛除的傲慢心態和官僚主義，實在找不到其他值得肯定的地方。

上海迪士尼在10月31日發現有新冠病毒核酸陽性人員入園當天緊急封園，一邊快速進行核酸檢測，一邊提供多種人性化服務，從而獲得網民點贊「上海速度」。北京市政府在管控措施「誤傷」部分民眾進京機會之後，於11月2日公開道歉、且表態會提高申訴複核速度後，獲得輿論好評。

可見，在疫情已經爆發接近兩年的當下，地方政府不是不能進行更為科學和精細化的管控方式，只是要看官員一是否有足夠現代化的地方治理能力，二是能否有聽得見批評且有進行改進的意識。在中緬邊境的雲南瑞麗防控難度大，但如果不反思採用管控方式且聽不得批評，或將被輿論反噬。