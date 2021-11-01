新冠肺炎｜瑞麗發布民生保障措施　簡化離瑞審批、減免費用

地處中緬邊境的雲南瑞麗連續爆發疫情，至今已三度採取封閉嚴管措施。在「長期封城」的影響下，瑞麗的工廠停工、商業停業，當地人沒有任何經濟收入，生活困難，甚至面臨「離瑞難」問題。

今日（11月1日），雲南瑞麗市發布民生保障措施，包括簡化離瑞隔離審批流程、增加隔離酒店數量、對生活困難離瑞人員減免費用等，希望滿足有需要人士順利離開瑞麗的需求。



據介紹，申請離瑞人員只需向網格員（駐區的社區民警）提出申請，說明目的地、出行方式和同行人員等情況，網格員審核後提交市疫情防控工作指揮部（下稱市指揮部），市指揮部在接到申請後將第一時間為申請人安排或協調隔離場所。

瑞麗市弄莫湖公園門口，不少民眾帶行李等待政府安排的轉運車輛前往酒店自費隔離。離瑞人員需要自費在酒店隔離7天，並接受多次核酸檢測無誤後方可離瑞。（視覺中國）

目前，瑞麗市能提供市內隔離酒店、市外隔離酒店和市內隔離板房供民眾選擇。按疫情防控風險評估，自駕離瑞人員只能在市內隔離酒店隔離。隔離場所安排協調好後，網格員會通知申請人。選擇瑞麗市內隔離酒店的申請人，自行到酒店報到；選擇市外隔離酒店、市內板房隔離的申請人，由市指揮部統一組織轉運。

德宏州內其他縣市部分酒店已可作為離瑞人員隔離場所，將逐步有序接收部分申請離瑞群眾。省委省政府應對疫情工作領導小組指揮部正在協調德宏州周邊縣市，幫助解決離瑞人員隔離問題。今日，瑞麗市新增10間市內離瑞隔離酒店，新增隔離房間約500間。

瑞麗市疫情防控工作指揮部提醒，離瑞人員在選擇集中隔離場所時，可按個人經濟條件選擇相應住宿價格的酒店，市指揮部將盡可能根據個人需求協調對接酒店。承擔酒店住宿費用有困難的離瑞人員，可申請到政府統一建蓋的隔離板房隔離，住宿費用由政府統一承擔，個人需要支付伙食和核酸檢測費用。

如生活確實困難，可在提交離瑞申請時一併提出減免伙食和核酸檢測費用申請，社區、村委會按有關困難救助標準審核並報市指揮部同意後，由財政資金為其支付伙食和核酸檢測費用。