濁水漂流｜3大演員再戰獎項　導演李駿碩︰金馬在我心中尤其重要

第58屆金馬獎入圍名單於今日（5/10）公布，當中由吳鎮宇主演的港產片《濁水漂流》提名足有12項，由陳果執導的《鬼同你住》則入圍最佳原創劇本，而林嘉欣同樣憑《美國女孩》再戰視后。



《濁水漂流》導演表示非常興奮。（資料圖片）

《濁水漂流》提名足有12項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角 、最佳攝影、最佳剪接、最佳造型設計、最佳改編劇本、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲等。導演李駿碩回應：「非常興奮同意外有咁多提名，金馬在我心目中尤其重要。我特別高興柯煒林、黃衍仁同梁銘佳都有入圍，佢地同我一樣比較新入行，亦好多謝整部戲的所有台前幕後，同埋mm2上下的努力。」

電影《濁水漂流》反映本港無家者面對社會的實際情況。(電影劇照)

吳鎮宇曾於2000年憑《鎗火》奪第37屆金馬獎影帝，對於再度入圍吳鎮宇表示：「多謝大家嘅恭賀，好開心能夠入圍，亦都恭喜濁水漂流各位入選名單的朋友， 大家都係一齊出了一分力，一齊都有付出，希望大家都會有獎！」

李麗珍於1999年曾憑許鞍華導演的《千言萬語》奪得第36屆金馬獎視后，今次再度提名，她亦開心回應︰「拍攝呢部電影的時候，就好似做功課一樣，希望可以合格之餘仲可以攞高分，知道自己演出嘅電影可以喺其他地方認同，依個滿足感已經勝過一切！我再次要多謝李駿碩導演揀我，多謝吳鎮宇謝君豪和mm2的團隊係拍攝嘅時間比好多空間我發揮！我好開心同香港觀眾講我哋嘅電影有一次比其他地方認同！」

1997年憑《南海十三郎》贏了金馬獎男主角後，謝君豪再度獲得金馬獎提名，入圍最佳男配角，他興奮回應：「嘩！估唔到97年《南海十三郎》贏了金馬獎男主角之後，24年後終於可以再度提名，當然好開心。當年參加金馬獎時實在太年輕，沒有太大感覺，拿完獎回劇組繼續拍戲，連慶功宴都冇搞過。但後來發現，這個獎對我的演藝事業幫助太大了，很多人都是因為這個獎項才關注我、認識我和十三郎這個人物。今次《濁水漂流》演『老爺』呢個角色再次受到金馬獎的肯定，我演技有進步唔敢講，起碼證明冇退步啦哈哈。我個人當然有信心，同時希望《濁水》其他台前幕後的工作人員都可以獲得好的成績，讓大家關注同認識我們的香港電影。」

柯煒林飾演木仔，跟吳鎮宇有較多對手戲。（劇照）

柯煒林回應入圍金馬獎最佳男配角：「 獲金馬獎最佳男配角提名好開心，更加開心嘅係《濁水漂流》有12項提名。木仔呢個角色對我好重要，我自己都好喜歡呢個角色，同團隊合作亦好開心。入圍金馬獎係對於我呢幾年嘅演員生涯一個好大嘅肯定。多謝咁多位一直支持香港電影的觀眾。」

點擊睇更多回應：