王力宏離婚︱「蕾神」含著笑裝開心﹐最後贏在高情商

電視劇有教，對女人要好小心，她們有本事要你一鋪清袋。這句話滿性別歧視，兼且只說了一半，對男人何嘗不需要小心呢？遇上個錯的男人就天天也是折磨。李靚蕾就遇上了王力宏，人前是個光鮮明星老婆，人後是個啞忍爛滾老公的女人。到底這些年來她是怎麼過的呢？恐怕是含著笑裝開心﹐也是啞巴吃黃蓮一肚子冤屈氣。



正所謂大家都要100%尊重婚姻制度，結了婚就要安安份份去做個好男人，王力宏面對鐵證如山，也只好講聲「作為男人」會如何「負責」，勉勉強強在宣告暫別娛樂圈之前，試著去瀟灑一聲講拜拜，他唯一可以抱怨幾聲的就只是，這個世界要財色兼收已經愈來愈難，不是說一句犯了全天下男人都會犯的錯，過一陣子就能了事。

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王力宏這一場身敗名裂的戲，完全是「自己攞嚟衰」，怪就只能怪自己，被台媒稱為「蕾神」的李靚蕾示範了女性在網絡時代可以怎樣保護自己。對手是個被逮到出入酒店尋歡也沒人信的「優質偶像」，一定要儲齊足夠證據，一出手就要他無還撃之力，而且不要一口氣全部放出來，要一點點地引蛇出洞，讓相關人等以為可以打一場死無對證的仗，大聲講「我無做過」，然後就在新鮮滾熱辣的鐵證面前自取其辱。

在這個去中心化的時代，大明星在每半小時一波的輿論壓力下，沒得像廿年前玩拖字訣，玩套關係壓消息，至少李靚蕾就用好了相對自由的網絡環境，輕輕鬆鬆技術性撃倒。很多人都說「蕾神」書讀得多有頭腦，做事所以有效率，但讀書和能保護自己是兩回事，很多高學歷人士也受到伴侶剝削，「蕾神」最可歎之處應該不是智商而是情商吧，要忍得到該出手就出手的時刻，講就容易，做就很難了。