王力宏親授GACKT追女仔4字口訣　女生聽後皺眉搖頭　真相超變態

王力宏連日來被妻子李靚蕾毀滅式長文控訴約炮醜行，缺席照顧孩子，催生兒子後逼迫離婚等。他優質形象全毀，再被挖出昔日影片，被爆曾教日本男星GACKT把妹口訣，沒想到一句話說出驚呆眾人。
GACKT於2003年曾與王力宏合作電影《MOON CHILD》，當時對方教他說中文，當想和人交朋友時說「口交好嗎」，大家都會同意說「好」，交情便會很快熱絡起來。所以他向女生說「口交好嗎」，女生都皺眉搖頭，當時以為是發音不好，還故意放慢速度說「口～交～好～嗎？」
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由於GACKT不明白對方為何搖頭，一整天還到處向人說這句話，對男性工作人員說的時候，對方還大笑說「好～好」。他不解大家的反應，後來才知道是「口交」的意思，讓身旁的中居正廣驚喊「是這個意思嗎？這是變態吧」。
GACKT當時很不甘心，一星期後換王力宏問在日本把妹的方法，也還以顏色教一句「吃下我的XX」，但是用字太敏感被節目消音。隨著王力宏被李靚蕾爆出約炮、召妓醜聞，這段節目畫面再度引起各界議論。
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