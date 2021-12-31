西安疫情｜解放軍醫療隊出動支援　中共近年屢提「新型舉國體制」

新冠肺炎（COVID-19）疫情正在陝西西安市多點爆發，防控形勢複雜嚴峻。北京時間12月27日20時，解放軍空軍軍醫大學150名醫護人員舉行簡短的出征儀式後，出發支援西安並接管隔離病區。



在此之前，解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢。2020年1月下旬，新冠肺炎疫情剛在武漢爆發並引起中共高層關注。2020年1月24日（農曆除夕），經過中共黨政軍最高領導人習近平的部署，中共中央啟動聯防聯控工作機制。當時的中共軍方派出3支醫療隊共450人，分別從上海、重慶、西安三地乘坐軍機出發前往武漢，並於當晚23時44分全部抵達武漢機場。其中就包含解放軍空軍軍醫大學的醫療隊。用10多天時間建成的火神山醫院，也於2020年2月4日交予中國軍隊醫院接管。

當時不僅是軍隊醫院，在「全國一盤棋」的政策號召下，中南海從中國大陸各地和軍隊調集346支國家醫療隊、4.26萬名醫務人員和965名公共衛生人員馳援湖北省和武漢市。

解放軍醫療團隊部分「出兵」支援情況一欄：

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每次遭遇重大災情或者疫情挑戰，中共的舉國體制似乎都能發揮極大的作用。不僅是重大突發事件中，在體育以及科技領域，舉國體制也一直長期佔據主導地位。當然，中共一貫秉持的舉國體制也並非沒有弊端。此前曾有觀點評論，中共的舉國體制過於依賴政府的動員調度能力，沒有把市場因素納入決策視野。在突發大事件中舉國體制可以更多發揮優勢，但是在科技發展領域會導致中國科技創新模式僵化，科技與經濟脱節。

不過，中共的舉國體制並非一成不變。2003 年「非典」事件後，中國政府對應急管理體系進行了較大調整。《國家突發公共事件總體應急預案》對於應對突發事件的決策指揮機制有三方面規定，一是事發地政府要在第一時間承擔先期處置職能，擁有第一響應決策權；二是應對重大突發事件時，由國務院相關應急指揮機構或國務院工作組承擔決策指揮職能；三是涉及多個部門職能的重大突發事件，由該類事件的業務主管部門牽頭。

2008年的四川汶川地震發生後，中共中央作出了「建立對口支援機制」的決定，國務院明確提出「實行一省幫一重災縣，幾省幫一重災市（州），舉全國之力，加快恢復重建」。這一恢復重建中的制度變革，是中國抗災史上的首例。當時，中國大陸19個省份對口支援汶川地震災後重建，期間由於傷員太多，四川醫療救治資源緊張，1萬多名重傷員曾被轉送至20個省區市370餘家醫院進行救治。

武漢疫情期間，中國大陸各省支援情況：

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上述跡象顯示，中共高層一直對舉國體制進行調整和更新。近年來，「新型舉國體制」出現在中共高層的話語體系中。

2019年2月20日，習近平在會見中國探月工程「嫦娥四號」任務參研參試人員代表時曾說：「嫦娥四號」任務的圓滿成功，是「探索建立新型舉國體制的又一生動實踐」。2019年10月底，中共十九屆四中全會提出「構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制」。正式提出「新型舉國體制」概念。2020年10月，中共十九屆五中全會決議以及隨後出台的《中共中央關於制定第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議（全文）》再次強調，「健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，打好關鍵核心技術攻堅戰」。

2021年5月28日至30日在北京召開的中國兩院（中國科學院和中國工程院）院士大會和中國科學技術協會第十次全國代表大會上，中共總書記習近平在開幕當天的講話中要求：「堅持把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐……完善國家創新體系」，且要「堅持黨對科技事業的全面領導，觀大勢、謀全局、抓根本，形成高效的組織動員體系和統籌協調的科技資源配置模式。」顯然，習近平的講話是中共要繼續通過科技發展提高國家競爭力，且要在形式上繼續完善並推行「新型舉國體制」信號的再釋放。