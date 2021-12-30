西安疫情為何是一場「殊死較量」？

「殊死較量的關鍵時期」，這是官方形容西安疫情的用語。目前西安相關病例已超過一千，規模之大為內地今年以來所罕見，該城目前已基本上處於封城狀態，千多萬居民在完成檢測前須禁足家中，市面交通亦幾近停頓。



當政這麼多年，內地黨政機關仍保留了「革命腔」，動不動就用「鬥爭」和「消滅」之類用詞，所以一見到甚麼「殊死較量」有時不用太大驚小怪，官員想講的可能只是：「現在是遏制疫情的關鍵時刻。」始終與病毒共存的西方國家每日病例成千上萬，如果西安已經要「殊死較量」，那麼英美法等國恐怕要「亡國滅種」了。

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不過這些「革命」語言也不是純粹誇飾而已，因為對於內地官員而言，疫情爆發是要負政治責任的，亦即事實上是否防疫不力都好，鬧出了疫情就要丟官交人頭，西安就已經有廿多名官員被如此「問責」了，而到底有甚麼地方錯漏了呢？黨政機關、官方專家和官媒都未有完整說法，總之官員不得不「殊死較量」。

疫情傳播也許是天災，也許是人禍，但在內地的新聞和政治語境下，口號上不追求「絕對清零」，但執行政策時卻是「一宗也嫌太多」，官方的敘事模式仍是要彰顯相比疫情「失控」的西方各國，中國的防疫沒有最嚴格，只有更嚴格，是名副其實的防疫模範生，那麼唯有等到病毒傳播力或毒性減弱，疫情不再是日常政治新聞議題，「殊死較量」這類訊息才會開始減少，「封城」大招也沒有必要出現了。

要等的還有力求對內地通關的香港政府。本地疫情控制住了，防疫措施按內地標準繼續收緊，但這個關就是通不來，那究竟卡在甚麼地方了呢？暫時內情未明，只可說按常理推測，動輒要「殊死較量」和負政治責任的內地官員，定下的安全門檻應該高得多，成事誘因也沒那麼多吧。