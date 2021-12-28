西安疫情｜咸陽機場空調系統是播毒源頭？　專家駁斥「絕無可能」

連日來，陝西西安市都有本土確診個案。從12月9日至28日，該省累計報告本土確診病例831宗。

本次疫情的源頭及其傳播路徑尚未完全清楚，但有人提出咸陽機場的送風系統，是導致西安疫情傳播的源頭。

曾參與咸陽機場T3A航站樓空調系統設計的專家稱，該機場不同區域間的空調系統相互獨立循環，不會出現相互流動。



12月26日，鳳凰新聞客戶端榮譽主筆唐駁虎發文稱，此輪西安疫情的傳播途徑之一是西安市咸陽機場的送風系統。

他指出，咸陽機場T3航站樓對暖通空調系統的末端供冷供熱形式作出改進研究，將地板輻射供熱供冷和下送風結構結合，導致下送風結構中的回風「氣動投毒」，使原本位於國際北指廊一樓候車區域的病毒，被抽到200餘米外的二樓候機區域，在咸陽機場感染的4名患者被空氣管道送來的新冠病毒傳染。

唐駁虎指出，有兩名確診患者曾使用值機櫃檯附近的洗手間，有傳播、感染的可能性，「極少量呼出的病毒顆粒，經過回風口吸入管道，再經由氣動管道的大範圍擴散，最後通過航站樓另一端的衛生間送風口擴散出來，最後還得沾染進入被感染者的鼻腔」。

咸陽機場T3航站樓值機大廳採用「輻射地板+置換送風」空調形式。（視覺中國）

機場空調設計不會導致病毒傳播

曾參與咸陽機場T3航站樓空調系統方案設計的清華大學建築學院教授劉曉華稱，該航站樓值機大廳採用「輻射地板+置換送風」空調形式，將室外新風過濾加熱後送入室內，熱風氣流直接向上，沒有回風再利用。

他表示，空調的回風系統都會過濾，在新冠疫情出現以來，交通場站建築都已經採用新風運行系統，即不再將新鮮空氣和室內循環風混合經過濾後再送回室內，而是直接「掐斷」回風系統，減少循環。

劉曉華補充，由於常有旅客進出，機場航站樓的大門會經常開啟，很多機場實測結果表明，在冬季通過開啟大門進入的新鮮空氣量已超過空調設計的機械新風量；機場的樓層高度也高於寫字樓、住宅等區域，因此相對於比較密閉的小空間，從空氣流通的角度而言，機場傳播新冠病毒的可能性也更低。

劉曉華等人此前關於咸陽機場空調系統的論文。（界面新聞）

每個區域的空調系統均獨立運行

清華大學建築學院朱穎心教授稱，即使是採用傳統中央空調系統的航站樓，通過循環風導致新冠病毒感染的可能性也十分低。她解釋，傳統的空調系統中，供冷供熱需要靠循環風完成，但咸陽機場採用的新型空調系統是用地板供冷供熱，另以「下送風」形式向人員逗留區送入新風。

而更重要的是，在咸陽機場內每幾百米都會有各自的空調器，國際區有十幾個甚至幾十個指廊，每一個走廊都有一個獨立的空調系統。因此，不僅國際航班區域與國內航班區域的空氣不存在相互流動，單個區域內的空氣流動也是相互獨立。

朱穎心表示，即使咸陽機場存在新冠病毒，也不可能由空調系統把病毒從國際區直接送入國內區域，「按照防火防煙的要求，空調設計的基本原則都是絕不能跨區送遠，加之如果將風送遠管道會過粗，佔用空間過大」。

此外，洗手間有自己的內部排風系統，只向室外排風，並不會排到公共區。由於洗手間排風機連續運行，令洗手間處於負壓狀態，低於公共區的氣壓，由公共區通過洗手間的門向洗手間補風，因此洗手間的污染空氣並不會進入公共區。

值得一提的是，上述專家都表示，若的確是回風系統導致新冠病毒循環，咸陽機場感染的就不會僅僅有4個人，這一角度也可以排除空調系統導致新冠傳播的可能性。