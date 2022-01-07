價格可貴10倍、用家病情反增　內地「抗幽門螺旋菌」牙膏亂象叢生

幽門螺旋桿菌（HP）是全球高感染率的慢性感染性致病菌，據官媒新華社周四（6日）報道，有商家嗅到商機，推出價格比同規格常規牙膏昂貴得多的「抗幽牙膏」，並在各大電商平台熱銷。不過實際上，幽門螺旋桿菌無法通過用牙膏刷牙預防或治愈，因此市面上所謂的「抗幽牙膏」大多是打着「專利」、「高科技」幌子矇騙消費者。



報道指，這些「抗幽牙膏」號稱「殺幽神器」、「預防胃癌」，名目繁多，銷量也不俗，在淘寶、天貓、京東、拼多多等電商平台和部分線下藥店中均有售，單支價格從數十元至上百元（人民幣．下同）不等，是同規格常規牙膏價格的3至10倍，部分產品更聲稱是由國藥集團、修正藥業、南方醫科大學冠名、研製或代理生產，採用國家級抗HP專利技術等。其中一淘寶店鋪客服便信誓旦旦稱，有關產品除有效去除幽門螺旋桿菌，還改善口臭口瘡，防治胃癌，「假一賠十」。

不過貴州貴陽的幽門螺旋桿菌確診者管女士卻反映，她早前花400元從網上買了四支「必X停」牙膏，結果使用3個月後復查，發現幽門螺旋桿菌數值竟不降反增。

「殺幽牙膏」在網上熱銷。（紅星新聞）

報道續指，不法商家有一整套騙人的「生意經」，除廣告語常見「專利配方」、「國家級專利技術」、「獲創新技術專利」等，打「高科技」幌子抬身價外，還會製造焦慮，肆意炒作、誇大幽門螺旋桿菌的危害性等，如宣傳「小病不醫招大病，小錢不花遭大災」、「一條牙膏和一條生命誰更貴很難選嗎？」、「90%的口臭是由幽門螺旋桿菌引起的」。

此外，據《化妝品監督管理條例》，牙膏參照普通化妝品管理，申請許可證為「妝字號」，意味着按照廣告法規定，牙膏類商品廣告不得涉及疾病治療功能，不得使用醫療用語或者易使推銷的商品與藥品、醫療器械相混淆的用語。可是為避監管，不法商家會把產品「改頭換面」，常將產品申請為「械字號」或「消字號」。

例如，能代工生產「抗幽牙膏」的河南金匱草本藥業有限公司，此前便產出「幽XX鑫冷敷凝膠」，業務員透露，今年已叫停「械字號」等字樣，如要訂貨，公司可盡快申請「消字號」，品名寫「口腔抑菌膏」。

對於現象，北京協和醫院消化內科主治醫師嚴雪敏介紹，靠牙膏刷牙來防治定植在胃中的幽門螺旋桿菌並科學依據；清華大學附屬北京清華長庚醫院消化內科主任醫師蔣絢表示，治療幽門螺旋桿菌需要抑酸劑、鉍劑、抗生素等多種藥物聯合，需時半個月以上。

國家藥監局組織有關專家研究則認為，口腔中可能存在幽門螺旋桿菌主要集中在牙周袋、齦溝內，與牙周病、口臭、胃癌等消化系統疾病相關性，缺乏科學依據。牙膏宣稱抗幽門螺旋桿菌功效涉嫌虛假宣稱功效。