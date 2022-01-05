故障頻發、客流量少　珠海有軌電車1號線料今年初拆除

珠海有軌電車1號線造價逾26億元（人民幣．下同），但營運以來客流量低，票務收入暗淡，就拆與不拆存在諸多爭議。

《中國經營報》近日引述珠海市政府人士消息報道指，珠海有軌電車1號線已確定拆除，預計會在2022年初完成處置，並指拆除肯定比維持運營更能節約成本。

報道指，該線如最終被拆除，將是中國自2010年後發展現代有軌電車以來，首次拆除新建有軌電車項目。



上述人士指出，珠海市交通委等部門已完成拆除相關的專家論證、拆除報告等前期工作，只待珠海市級政府部門決策即可，不需要報送省政府。雖然拆除的具體時間尚不明確，但預計會在2022年初完成處置。

他又指，該項目本身存在技術缺陷，維護成本較高，拆除需要資金預算，但拆除肯定比維持運營更能節約成本，為納稅人節省更多錢，同時緩解其所在的梅華路交通擁堵問題。

珠海有軌電車1號線2013年9月動工建設，2017年10月正式營運，全長8.9公里，但自項目立項以來其就一直存在諸多爭議，去年1月起更已停運。

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去年4月29日，珠海市交通運輸局發佈《珠海市現代有軌電車1號線首期項目處置重大行政決策（草案徵求意見稿）》，顯示線路自開通至2020年底，票款收入合計只有387萬元，財政補貼撥款1.79億元，平均每年財政補貼4400多萬元，加上每年4700多萬元的折舊費，年均運營成本達到約9100多萬元。

當局又稱，該線自開通後，由於供電技術缺陷、故障頻發，線路客流量少、運營成本高，雖經持續技術改造，仍未達到安全、成熟、可靠、經濟的要求，未能發揮軌道交通應承擔的社會功能；同時運營過程中雨水滲入第三軌地面供電模塊導致漏電、短路冒煙等安全隱患。