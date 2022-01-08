西安防疫追責反思：城市管理決策者應承擔主要責任

陝西西安疫情漸受控，雖然如此，是次疫情防控期間，也出現了幾個令人遺憾的重大漏洞，使本來可以更好的故事出現嚴重瑕疵，招致了輿論嚴厲批評。



舉例來說，一是在多家醫院多次出現患者因無法按要求提供48小時內核酸證明被拒診的情況，從已經曝光的案例看，包括有因此而導致流產的至少兩位孕婦，和至少兩位因耽擱治療而不幸死亡的男性心臟病患者；二是在疫情防控期間，基本生活物資供應在「最後一百米」被政策性阻斷，導致不少被隔離個人與家庭缺乏基本生活物資供應，生活出現嚴重困難；三是保障疫情期間市民出行的「一碼通」系統在關鍵時候連續崩潰，導致市民出行與政府防控工作出現嚴重紊亂。

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以上幾個漏洞產生的根本原因，都是這個城市的管理決策者在拍板出台防疫決策時考慮不周，缺乏問題預見與居中協調能力，各部門從本位出發，為方便管理濫搞「一刀切」層層加碼，在問題暴露出來之後又不能及時反應處置所致。

具體說來，導致多家醫院在多起案例中均拒絕收治患者的原因是「患者必須提供48小時內核酸證明」，這個規定不是某個或某幾個醫院做出，而是在出台防疫政策時由西安市有關部門官員一刀切做出的硬性規定，醫院只是嚴格執行，試問在那種氣氛下誰敢不嚴格執行？

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事件發生後，中國內地網絡輿論場有些很有影響的大V試圖帶風向，為西安有關部門決策失誤規避責任，在官方已經認錯道歉的情況下還把問題導向資本，說是這家醫院為非公立醫院，是資本逐利拒診導致了悲劇發生，還有人試圖往流產孕婦身上潑髒水，把責任歸結到孕婦身上，這些都是缺乏基本人性道德的無恥做法，不是實事求是地正視和解決問題的做法。

處於防疫一線的涉事醫院和醫護人員有沒有責任？肯定有，他們面對病患的冷漠令人寒心，也違背了基本職業道德，必須為此承擔責任，但是，如果只把板子打在他們身上，或主要打在他們身上，就讓錯誤做出必須提供48小時核酸證明決定的醫療主管部門逃掉了責任，這是不公正的，也不利於避免在以後的防疫管理工作中再出台類似錯誤一刀切政策。

日前，西安衛健委主任劉順智就事件向流產孕婦鞠躬道歉。（新華社）

導致基本生活物資被阻斷是因為西安城市交通與疫情防控部門為減少人員流動造成病毒傳播，一刀切停掉了地方商業物資供應系統，結果居民買不到，供應商送不了，徒有大量物資卻無法到達終端市民手中。

這顯然也不是位於基層防疫一線的工作人員的責任，物資因為交通及防控部門錯誤的一刀切政策運不過來，防控一線人員也不能「空手來菜」。他們的責任，最多隻能說是缺乏換位思維，在落實防控時不能靈活變通，不能設身處地替缺乏生活物資的市民考慮。但是，在嚴厲防控成為死命令，靈活變通可能被追責的情況下，試問哪個防疫一線工作人員敢拿自己的前途變通不執行防疫規定呢？

導致「一碼通」系統連續崩潰的原因顯然是個管理問題，負責該部門局長已被停職，這裏不再多論。當然這個問題也不應該就此結束，為什麼會出現這個問題，以及如何避免再出現類似問題，輿論與官方自身還應繼續追問下去。

12月20日，「一碼通」系統便曾崩潰。（紅星新聞）

從以上幾個典型案例可以看出，導致這些漏洞產生的根本原因，都不在基層一線防疫人員身上，而是在擺兵佈陣、居中調度的「將軍」身上，可以說是典型的「一將無能，累死三軍」，從而使得這次西安疫情防控形勢遠沒有當時武漢危急，出的某些問題卻比當時武漢還嚴重。

所以，對這次出現的防疫漏洞進行問責處理，決不能只問責處理那些基層一線的防疫人員，或者主要問責處理這些基本一線人員，關鍵是要問責處理那些在防疫決策與城市應急管理中居中決策調度的無能「將軍」，和層層加碼濫搞一刀切的官僚。對於在基層一線辛苦奉獻的工作人員反而要以慰勉鼓勵為主，因為這次疫情防控，沒有基層一線工作人員的辛苦努力，是不可能被迅速遏制住的。

這麼說決沒有任何替某些也負有責任的一線人員卸責的意思，也不是否認西安疫情防控的整體成績，該肯定的成績必須肯定，該問責處理的一線人員仍然要嚴肅問責處理，只是這裏面需要問責的主次輕重，官方一定要準確掌握。