西安疫情｜六旬漢突發心絞痛被多間醫院拒診　耽誤8小時後離世

繼有孕婦腹痛被拒入院，最終大出血流產後，陝西西安亦傳出有市民突發心絞痛，卻被多間醫院拒診，在心絞痛發作8小時後搶救無效離世。



1月5日，微博@太陽花花花00000發文稱，其父親1月2日中午吃飯後突發心絞痛，當地多間醫院停止接診，撥打120（急救）多次才接通，但對方稱救護車安排需時，未知要等待多久。由於疫情原因，社會車輛不能隨便出行，於是她聯繫相關人員開具證明，準備自己將父親送往醫院，期間又撥打多個網上公布的相關防疫電話，但一直佔線。

在走投無路下，她們只能到離家最近並仍然接診的高新國際醫學中心，但被保安以中風險地區為由一直不接診，「此刻120，110，以及相關熱線都打了，依然沒有結果，包括網友發的求助表格，我也登記了。無奈下我上大街攔警車，警察說不屬於他們管。一直找不到接診的醫院」。

後來，高新國際醫學中心讓她聯繫521醫院和第三人民醫院，521醫院回覆稱只接收發燒門診，第三人民醫院明確表示不接收。隨後的幾個小時，她又聯繫了多間醫院，在撥打多個求助熱線無果後，最後她致電高新醫院與值班醫生聯繫。

發文者稱，當時已是晚上10時許，距離父親心絞痛發作已過去將近8個多小時。她原本已與高新醫院聯絡，準備將父親送到該院，但隨後收到家人通知稱，前述的高新國際醫學中心已收治父親，但因病情耽誤太久，一入院已安排手術。

我無法想像我爸爸在怎樣的絕望與煎熬中渡過了他人生的最後幾個小時 太陽花花花00000

由於她居住的小區有確診病例，即使她持連續三天24小時核酸陰性也無法進入醫院，只能安排母親陪同入院，她則在醫院外等候。不過，20分鐘後她接到醫生來電稱，父親的病情被耽誤太久，「如果兩個小時內使用溶栓的藥物就可以救治。但現在太晚了，基本沒有希望了。我接到電話後一時反應不上來。但是電話那頭我媽已經情緒失控，一直在哭」。

她多次向醫院值班人員表示父親病危，要求進入醫院無果，「我情緒崩潰下強行衝醫院大門，被保安攔下。我哭著喊到：我爸沒有了，我要進去見最後一面。他們依然說不行，隨後來了一位工作人員說要打電話跟上級領導請示，我們一直在等，過了10分鐘後，他們說你可以進去，但僅限你一人」。在經歷將近兩個小時後，她終於進入醫院，但父親最終搶救無效，於1月3日凌晨離世。

微博@太陽花花花00000表示，若當時自己更加無理取鬧，更加撒潑打滾，醫院或會早點接診，可能會有搶救回來的希望，「在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裏，這些一個個的過失和不作為，足以讓我此後的人生自責愧疚到死。可是沒有如果，在1.3日那個冬季的夜裡，在我爸剛過完他61歲生日後的一個月我永遠的失去了我的爸爸」。