金融風險形勢嚴峻「錢袋子」承壓　中國金融大佬迎反腐風暴

要持續壓實金融管理部門、監管機構和地方黨委、政府主體責任，做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接，強化金融領域監管和內部治理。 習近平

這是中共總書記習近平總書記在2021年1月22日中共十九屆中央紀委五次全會上所做表態。

當時會議上，習近平對金融領域問題的定調極重極高，極為緊迫，他提出，深化金融領域反腐敗工作，督促加強金融監管和內部治理，保障防範化解重大金融風險。

這是繼2020年中央紀委四次全會、2019年中央紀委三次全會之後，習近平連續三年談金融反腐，中國金融領域，即「錢袋子」問題的重要性、嚴峻性不言而喻。

自2021年10月開始，中共派出15箇中央巡視組，對中國人民銀行等25家金融單位黨組織入駐並展開常規巡視，為期兩個月，這是十九大以來首次金融領域中央巡視。

這意味着，中共金融反腐動作持續提速。

2022年1月11日，中國財政部資產管理司副司長賴永添涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中紀委國家監委駐財政部紀檢監察組紀律審查。在他之前，中國財政部官員遭審查現象較少。

值得注意的是，2010年8月至2013年8月，賴永添曾進行援藏工作，在西藏自治區財政廳任黨組成員、副廳長。而就在他落馬的前3日，西藏自治區人民政府副主席張永澤接受紀律審查。連續兩名高級幹部被查，是否意味着西藏這個邊疆省份將迎來一次反腐風暴有待觀察。

賴永添更令人關注的身份他長期在財政部商貿金融財務司、經濟貿易司、企業司、條法司、資產管理司任職。他的落馬也成為中共二十大前金融領域反腐的新註腳。

同樣在1月8日，引起更大轟動的反腐新聞是中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱接受中紀委國家監委審查調查。

王濱是2022年第一位被查的金融行業副部級高管。出生於1958年11月的王濱，已過63歲，按照慣例已至副部級一把手退休年齡。

其落馬前兩個多月，中央巡視組對中國人壽集團開展巡視，2021年11月18日中國人壽集團黨委與駐中國人壽紀檢監察組召開警示教育大會，通報中國人壽旗下廣發銀行天津分行原黨委書記、行長趙勇嚴重違紀違法問題。當時王濱還對中國人壽全系統提出三點要求：要以案為鑑，認清中國人壽系統全面從嚴治黨依然嚴峻複雜的形勢、金融腐敗行為的嚴重危害性等，防止金融腐敗行為及金融風險在中國人壽系統發生和蔓延。

王濱於1958年出生，2018年9月出任中國人壽集團董事長，同時還兼任國壽資產董事長、廣發銀行董事長。他曾在中國人民銀行任職，參與中國農業發展銀行的籌備和成立，曾任中國農業發展銀行江西省分行、交通銀行天津分行、交通銀行北京分行行長，2005年至2012年任交通銀行副行長，2010年至2012年兼任交通銀行執行董事，2012年3月至2018年8月任中國太平保險集團董事長、黨委書記。

2012年王濱由銀行轉入保險行業。時任交通銀行執行董事、副行長、北京管理部總裁的王濱被調往中國太平，並出任中國太平保險集團的董事長。

在賴永添和王濱身後，是中紀委對金融體系的大整頓。據不完全統計，僅在2021年，金融領域有80餘人被查處，近20人是中央一級金融單位的領導幹部，中管幹部2人。突出集中在銀行業，以及金融監管機構、非銀行金融機構。

中國媒體對此形容為

在金融行業，金錢與權力深度糾纏，利益和資源相對集中。金融監管部門的領導幹部通常具有較大權力，監管眾多金融企業，掌握相對密集的資源和資金，因而具有較高的腐敗風險，腐敗案件往往含金量高，涉案金額十分巨大。

金融領域在此輪反腐風暴中，有三個特點凸顯：

一，除傳統重災區銀行領域外，金融監管部門尤其是「一行兩會」成為新的風暴眼。

根據中紀委網站梳理，今年接受審查調查和被雙開的金融監管系統官員有16人，且多為銀保監會系統人員。其中，9人為今年最新接受審查調查。

二，「退休即避風港」原則在金融領域被打破。

如2013年已經卸任中國銀監會副主席的蔡鄂生在2021年7月30日被查。2021年1月退休的中國建設銀行內蒙古自治區分行原黨委書記、行長張勤於當年7月23日被查。

三，除「行賄受賄」等指控外，在中紀委巡視組的批示和官方報道中，「落實中央金融政策不堅決，打折扣、搞變通……防控金融風險不力」成為新的關鍵詞，符合中紀委本輪巡視指導精神。

此外，值得注意的是，中國國家開發銀行本輪落馬的幹部高達9人，成為名副其實的「重災區」。

為何金融系統會遭遇如此大規模的整頓？

中國官方對此的解讀是「在我國金融業邁向高質量發展進程中，金融風險問題愈發凸顯。防範化解金融風險，特別是防止發生系統性金融風險是金融業的永恆任務。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央反覆強調要把防控金融風險放到更加重要的位置，採取了一系列措施防範和化解金融風險，維護金融安全和社會穩定。」

中國政治觀察人士表示，對金融系統整頓要從2012年後的延續性和目前中國經歷的現實挑戰兩個層面去理解。

自2012年中共十八大後，熟悉金融行業的王岐山主導中紀委後，就開始着手對金融領域進行整頓。2017年習近平將「防範化解重大風險攻堅戰」列入「三大攻堅戰」並寫入十九大報告後，金融系統的緊迫感就再度加碼。

本輪整頓並不意外。但是如此大的力度也與中國今天所面臨的宏觀形勢有關。

中共將反腐目標定在金融領域，很重要一個原因在於包括財政、稅收、股市在內的整個金融系統是中國政府的「錢袋子」。

因為疫情、國際局勢等諸多因素疊加，中國政府目前面臨的財政壓力空前加大、2021年中共中央經濟工作會議指出中國經濟目前面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三大挑戰，及其對發展動能帶來的不可小視的影響。抗擊疫情，各領域改革、就業、國防、教育醫療以及提高生育率等領域、政策均到了需要大量財政投入階段。能否阻止「碩鼠」橫行，保證「錢袋子」的安穩，將直接決定中國政府能否在經濟下行趨勢下渡過難關。

雖然中紀委對金融系統巡視已經結束，但是或許仍然有大案要案未曾公布，中國金融領域仍將有「大佬」後續落馬。同時，因為「穩住錢袋子」政治要求，對金融領域的整頓在2022年也不會立即停止，金融領域將繼續迎來監管風暴。