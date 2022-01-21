「最辛苦的中國人」引發同情與憤怒　輿論發聲微博關鍵詞被刪

北京新冠肺炎（COVID-19）疫情「流調中最辛苦的中國人」引發內地網民的同情與憤怒，同情他一邊打零工一邊找兒子的遭遇，憤怒的是地方公安機關的推諉扯皮。

該岳姓男子的遭遇不僅被多間媒體報道，也在網絡上成為一個熱議的話題。



官媒新華社發表社評稱，作為不幸的感染者，岳某當前最重要的是積極配合治療儘快康復。同時，面對百姓的「急難愁盼」，有關部門更應懷着一顆為民解難之心，不推諉，多作為。

評論表示，治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦。群眾的「柴米油鹽」是基層的大事；群眾的疾苦，更是大事中的要事。

澎湃新聞發文稱，他很辛苦，也很有尊嚴。這種尊嚴給我們一種力量感。

中國媒體人胡錫進表示，中國還不是發達社會，城市的部分區域進入了現代化，但社會福利體系尚不健全，從鄉村到城鎮再到大城市，有很多普通工作者和他們的人家都過得挺拮据的，做着收入一般的工作。可以說，千千萬萬個岳某善良，堅韌，吃苦耐勞，遇了難自己撐着，不怨天尤人，他們參與支撐了我們社會的底盤，做出了各自有尊嚴的貢獻。岳某是我們社會普通百姓温良勤勞、能過的去就不給社會惹麻煩的縮影。

有人將岳姓男子的生活艱辛與之前北京另一位確診者的流調軌跡做了比較，那人在確診前去的是滑雪度假村和珠寶店。「我不知道『共同富裕』是不是空話，但是讓每一位打工人有尊嚴地生活是政府的責任，」路透社引述微博上一位中國網民的話說。

內地正敦促數千萬農民工在農曆新年假期期間留在當地不動。農曆新年通常是世界上最大規模的年度人口遷移。（視覺中國）

中國各地的網民還在網上發起「尋找岳躍仝」的行動，希望藉助網絡和媒體的力量，儘快幫助岳姓男子找到他的兒子。

但也有網友質疑，「流調中最辛苦的中國人」，這個事件中，最詭異的問題在於：大數據可以輕易將一位苦苦尋子的父親挖出來，具體到他每天幾點幾分在哪裏做什麼，卻未曾幫他找到失蹤的兒子。

全國人都在心疼這個「流調中最辛苦的中國人」，卻偏偏有人不想這份辛苦被人看見。有網友擔憂，這次之後，流調發布很可能會有變化，細節部分可能都要省掉，免得被人做文章。

關鍵詞「流調中最辛苦的中國人」在微博已被刪。有網友感嘆，一覺醒來，「流調中最辛苦的中國人」話題消失不見了，也不知道根據什麼法律法規來處理的。這樣也對，「最辛苦」本來就違反廣告法，比他更辛苦的多了去了，可能是這個意思。又或者，歲月靜好，大家都不辛苦，又可以賺很多錢，磚家（專家）不是說了麼，這是千年以來最好的時代！