觀察站｜三大中共前領導人秘書的結局

1月24日，外放出京近20年的李瑞環秘書、海南省委專職副書記李軍被任命為海南省人大常委會副主任，這意味着他的仕途將就此畫上終點，無緣正部級。

這一結局，相較於其他兩位「同齡」的中共前領導人秘書可謂遜色不少。

1月24日，海南省第六屆人民代表大會第五次會議於2022年1月24日選舉李軍、劉星泰、苻彩香（女，黎族）、孫大海為海南省人大常委會副主任。接下來，現任海南省委專職副書記的李軍料在即將到來的海南省委常委換屆時失去再提名資格，最終退出地方核心權力圈。

李軍生於1962年，早年先在國務院部委入仕，一直到出任文化部市場局副處長。1990年李軍調入中辦調研室，其時李瑞環剛剛在六四事件後調入北京不久，成為分管意識形態工作的中央政治局常委。其後，從1993年開始，李瑞環連任兩屆全國政協主席。據稱，李軍一直奉命負責保障李瑞環。

2003年年初李瑞環卸任，李軍隨即於當年夏天「外放」貴州擔任省長助理，2004年底「入常」兼任貴州省委宣傳部長，躋身副部級（時年41歲），3年後主政省會貴陽。2013年李軍更晉級貴州省委專職副書記。不過，隨即李軍亦迎來仕途天花板。2016年他轉戰海南，但仍然屬於原地踏步，至今已經當了8年多的地方省委專職副書記。

李軍是近年活躍在地方政壇的3名前中共領導人秘書之一，其他兩人分別是原中共政治局常委、國務院總理朱鎔基的秘書李炳軍，原中共政治局常委、全國人大常委會委員長吳邦國秘書孫偉。

這3人仕途時序雖有參差，但是年齡相當、經歷相似，其共性恰恰體現了中共前領導人秘書的正常軌跡。一般來說，他們靠近權力中樞，提拔晉級較早，李炳軍、李軍以及孫偉3人晉升副部級的時間分別為44歲、42歲和43歲——這相比大多數副部級官員來說動輒50歲以後晉升來說可算是「近水樓台先得月」了。

不過，也正是因此，他們缺乏到基層到地方積累政治資本的途徑，因此晉升管道往往受限，非「外放」地方几乎別無他途。所以說，往往「少年得志」卻總是起大早趕晚集。

然而，「趕晚集」也需要各種天時地利人和條件。比如李軍，此次在副部級崗位上蹉跎了近18年，可謂最資深的副部級，然而一到退休年齡仍不免大浪淘沙被淘汰出局，最終退居二線，無緣正部級。

而相對來說，另外兩位秘書則要幸運許多。

2021年年底，原甘肅省委專職副書記孫偉（1961年12月出生）終於「卡點」過關，升任湖北省政協黨組書記，轉年接替黃楚平升任湖北政協主席，雖是二線賦閒崗位，但終究躋身正部級，延長了5年的政治生命。

年齡略小的李炳軍（1963年2月出生）最是幸運。這位2007年便是副部級官員的秘書2018年躋身江西專職副書記，兩年後貴州省黨政主官換將，時年57歲的李炳軍跨省接棒轉任貴州省委書記諶貽琴，躋身貴州省長，不僅晉級正部級，而且獲得貴州這一新興政治高地的實權，可算是3人中，最大器晚成的一位。

要知道，貴州不僅「培育」了胡錦濤，近年更是連續出現了栗戰書、陳敏爾兩位中央政治局委員甚至常委，而接下來，諶貽琴也被認為大概率能夠在2022年中共二十大前後在中央博一重量級出路，貴州之地位可見一斑。

據此，李軍的出路要相形見絀許多，真是同人不同命。